https://sarabic.ae/20251112/الوكالة-الذرية-تطالب-إيران-بالسماح-لها-للتحقق-من-مخزونها-النووي-1107053157.html
الوكالة الذرية تطالب إيران بالسماح لها للتحقق من مخزونها النووي
الوكالة الذرية تطالب إيران بالسماح لها للتحقق من مخزونها النووي
سبوتنيك عربي
طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، اليوم الأربعاء، للسماح لها بالتحقق من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. 12.11.2025
2025-11-12T18:36+0000
2025-11-12T18:36+0000
إيران
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104334/76/1043347699_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_23d292fc6c0eee9111bb13e768109751.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الوكالة الدولية طالبت إيران بإمكانية التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في البلاد "في أقرب وقت ممكن".ونقلت تلك الوسائل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مخزون اليورانيوم القريب من درجة تصنيع قنبلة يعد مصدر قلق بالغ"، في وقت تقدّر الوكالة أن إيران لا تزال تمتلك نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قد لفت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "مصلحة إيران كانت دوما في التوصّل إلى نتيجة، لأن العقوبات تضرّ بالشعب والاقتصاد الوطني".وقال بقائي، إن "مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران فبركة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أكد مرارا أن كل يوم نتمكّن فيه من تخليص الشعب والبلاد من العقوبات هو مكسب لنا"، مضيفا: "لا شك في جدّية إيران خلال المفاوضات النووية"، متابعا: "الأطراف الغربية كانت تدرك تماماً أن إيران دخلت المفاوضات بخطة واضحة وبأقصى درجات الجدية".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة غربية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران، منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي.وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
https://sarabic.ae/20251109/إيران-لا-إمكانية-لاستئناف-المفاوضات-مع-أمريكا-حاليا-1106900940.html
https://sarabic.ae/20251111/إيران-تكشف-حقيقة-توجيه-رسالة-إلى-واشنطن-لرفع-العقوبات-1106987209.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، اليوم الأربعاء، للسماح لها بالتحقق من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الوكالة الدولية طالبت إيران بإمكانية التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في البلاد "في أقرب وقت ممكن".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
إيران: لا إمكانية لاستئناف المفاوضات مع أمريكا حاليا
9 نوفمبر, 09:40 GMT
9 نوفمبر, 09:40 GMT
ونقلت تلك الوسائل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مخزون اليورانيوم القريب من درجة تصنيع قنبلة يعد مصدر قلق بالغ"، في وقت تقدّر الوكالة أن إيران لا تزال تمتلك نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قد لفت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "مصلحة إيران كانت دوما في التوصّل إلى نتيجة، لأن العقوبات تضرّ بالشعب والاقتصاد الوطني".
وقال بقائي، إن "مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران فبركة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أكد مرارا أن كل يوم نتمكّن فيه من تخليص الشعب والبلاد من العقوبات هو مكسب لنا"، مضيفا: "لا شك في جدّية إيران خلال المفاوضات النووية"، متابعا: "الأطراف الغربية كانت تدرك تماماً أن إيران دخلت المفاوضات بخطة واضحة وبأقصى درجات الجدية".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.
وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة غربية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران، منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات
أمس, 18:33 GMT
أمس, 18:33 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".
وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
