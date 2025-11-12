https://sarabic.ae/20251112/الوكالة-الذرية-تطالب-إيران-بالسماح-لها-للتحقق-من-مخزونها-النووي-1107053157.html

الوكالة الذرية تطالب إيران بالسماح لها للتحقق من مخزونها النووي

الوكالة الذرية تطالب إيران بالسماح لها للتحقق من مخزونها النووي

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، اليوم الأربعاء، للسماح لها بالتحقق من مخزوناتها من اليورانيوم المخصب. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن الوكالة الدولية طالبت إيران بإمكانية التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في البلاد "في أقرب وقت ممكن".ونقلت تلك الوسائل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مخزون اليورانيوم القريب من درجة تصنيع قنبلة يعد مصدر قلق بالغ"، في وقت تقدّر الوكالة أن إيران لا تزال تمتلك نحو 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قد لفت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "مصلحة إيران كانت دوما في التوصّل إلى نتيجة، لأن العقوبات تضرّ بالشعب والاقتصاد الوطني".وقال بقائي، إن "مزاعم "كسب الوقت" في المفاوضات النووية من قبل إيران فبركة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية عباس عراقجي أكد مرارا أن كل يوم نتمكّن فيه من تخليص الشعب والبلاد من العقوبات هو مكسب لنا"، مضيفا: "لا شك في جدّية إيران خلال المفاوضات النووية"، متابعا: "الأطراف الغربية كانت تدرك تماماً أن إيران دخلت المفاوضات بخطة واضحة وبأقصى درجات الجدية".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة، لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة غربية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران، منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل، في يونيو/ حزيران الماضي.وأشار غروسي إلى أن المفتشين لم يُسمح لهم بدخول عدد من المواقع النووية الحساسة، بينها منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، التي كانت قد تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك الإمكانيات النووية ذاتها، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد، بأن "أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين".وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.

