إيران: لا إمكانية لاستئناف المفاوضات مع أمريكا حاليا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأجد، عدم وجود أي إمكانية في الوقت الراهن لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 09.11.2025, سبوتنيك عربي

وعلى هامش الاجتماع الأخير للحكومة حول إمكانية التفاوض مع أمريكا، قال عراقجي، "كلما كان الأمريكيون مستعدين لإجراء مفاوضات متكافئة للطرفين، يمكن حينها أن تصبح المفاوضات ممكنة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وأوضح غروسي، في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الوكالة نفذت أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين طهران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي".وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

