إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف ترامب بدور أمريكا في العدوان الإسرائيلي عليها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف ترامب بدور أمريكا في العدوان الإسرائيلي عليها
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف ترامب بدور أمريكا في العدوان الإسرائيلي عليها
سبوتنيك عربي
وجّه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال إيرواني في رسالته إن "الاعتراف الصريح من أعلى سلطة في الولايات المتحدة يشكّل دليلاً دامغاً على مسؤولية واشنطن القانونية الدولية وتورطها المباشر في الأعمال العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أن هذا الإقرار "يترتب عليه آثار قانونية لا يمكن إنكارها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأوضح المندوب الإيراني أن الرئيس الأمريكي أقرّ، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بأن الولايات المتحدة كانت "مسؤولة بدرجة كبيرة" عن الضربة الإسرائيلية الأولى ضد إيران، والتي وصفها بأنها "كانت يوماً عظيماً لإسرائيل"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات التي وقعت بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025 أسفرت عن أضرار جسيمة.وأضاف إيرواني أن هذه التصريحات تمثّل "إثباتاً قاطعاً على مشاركة الولايات المتحدة في التخطيط والتوجيه والتنسيق لعدوان عسكري غير قانوني نفذه الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن تلك الهجمات شكّلت انتهاكاً خطيراً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.كما شدّد المندوب الإيراني على أن تصريحات ترامب الأخيرة "تكشف زيف الادعاءات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماكو روبيو في 13 يونيو/حزيران الماضي، عندما نفى أي تورط أمريكي في الهجمات على إيران".وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة والمشتركة عن هذا العدوان وتبعاته، بما في ذلك قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية"، مشيراً إلى أن لإيران "الحق الكامل في ملاحقة هذين الطرفين عبر القنوات القانونية الدولية، والمطالبة بتعويض شامل عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.
إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف ترامب بدور أمريكا في العدوان الإسرائيلي عليها

23:25 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 23:26 GMT 07.11.2025)
وجّه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرّ فيها بدور بلاده في العدوان الإسرائيلي على إيران.
وقال إيرواني في رسالته إن "الاعتراف الصريح من أعلى سلطة في الولايات المتحدة يشكّل دليلاً دامغاً على مسؤولية واشنطن القانونية الدولية وتورطها المباشر في الأعمال العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أن هذا الإقرار "يترتب عليه آثار قانونية لا يمكن إنكارها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأوضح المندوب الإيراني أن الرئيس الأمريكي أقرّ، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بأن الولايات المتحدة كانت "مسؤولة بدرجة كبيرة" عن الضربة الإسرائيلية الأولى ضد إيران، والتي وصفها بأنها "كانت يوماً عظيماً لإسرائيل"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات التي وقعت بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025 أسفرت عن أضرار جسيمة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية
3 نوفمبر, 14:40 GMT
وأضاف إيرواني أن هذه التصريحات تمثّل "إثباتاً قاطعاً على مشاركة الولايات المتحدة في التخطيط والتوجيه والتنسيق لعدوان عسكري غير قانوني نفذه الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن تلك الهجمات شكّلت انتهاكاً خطيراً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن العدوان أسفر عن "سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية السلمية الخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما شدّد المندوب الإيراني على أن تصريحات ترامب الأخيرة "تكشف زيف الادعاءات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماكو روبيو في 13 يونيو/حزيران الماضي، عندما نفى أي تورط أمريكي في الهجمات على إيران".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد
4 نوفمبر, 06:44 GMT
وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة والمشتركة عن هذا العدوان وتبعاته، بما في ذلك قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية"، مشيراً إلى أن لإيران "الحق الكامل في ملاحقة هذين الطرفين عبر القنوات القانونية الدولية، والمطالبة بتعويض شامل عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.
وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.
