إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف ترامب بدور أمريكا في العدوان الإسرائيلي عليها

وجّه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال إيرواني في رسالته إن "الاعتراف الصريح من أعلى سلطة في الولايات المتحدة يشكّل دليلاً دامغاً على مسؤولية واشنطن القانونية الدولية وتورطها المباشر في الأعمال العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكداً أن هذا الإقرار "يترتب عليه آثار قانونية لا يمكن إنكارها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأوضح المندوب الإيراني أن الرئيس الأمريكي أقرّ، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بأن الولايات المتحدة كانت "مسؤولة بدرجة كبيرة" عن الضربة الإسرائيلية الأولى ضد إيران، والتي وصفها بأنها "كانت يوماً عظيماً لإسرائيل"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات التي وقعت بين 13 و24 يونيو/حزيران 2025 أسفرت عن أضرار جسيمة.وأضاف إيرواني أن هذه التصريحات تمثّل "إثباتاً قاطعاً على مشاركة الولايات المتحدة في التخطيط والتوجيه والتنسيق لعدوان عسكري غير قانوني نفذه الكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن تلك الهجمات شكّلت انتهاكاً خطيراً للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.كما شدّد المندوب الإيراني على أن تصريحات ترامب الأخيرة "تكشف زيف الادعاءات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماكو روبيو في 13 يونيو/حزيران الماضي، عندما نفى أي تورط أمريكي في الهجمات على إيران".وختم إيرواني رسالته بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة والمشتركة عن هذا العدوان وتبعاته، بما في ذلك قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات والمنشآت المدنية"، مشيراً إلى أن لإيران "الحق الكامل في ملاحقة هذين الطرفين عبر القنوات القانونية الدولية، والمطالبة بتعويض شامل عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بها".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.

