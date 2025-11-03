https://sarabic.ae/20251103/عراقجي-سماء-إسرائيل-خلال-حرب-الـ12-يوما-كانت-تحت-سيطرة-الصواريخ-الإيرانية-1106689664.html

عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن "الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على أتم الجاهزية في مواجهة أي تهديد أو احتمال لعودة الحرب". 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشار عراقجي، في مقابلة تلفزيوينة، إلى "قابلية اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وإلى التحوّل الشامل في القدرات الصاروخية الإيرانية"، مؤكدا أن إيران جاهزة تماماً لأي تصعيد محتمل في المنطقة.وأكد أن "خطر نشوب حرب من جانب كيان له تاريخ طويل في العدوان لا يمكن إنكاره"، مضيفا أن "احتمال شنّ الحرب من قِبل كيان عدواني أشعل حروباً متعدّدة في منطقتنا، وآخرها هجومه على قطر، أمر متوقَّع، لكننا مستعدّون تماماً لأيّ وضع".وتابع عراقجي: "سماء إسرائيل خلال حرب الـ 12 يوماً كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية لأننا لم يخطر ببال أحد أن الكیان الإسرائيلي قد يصل إلى هذه الدرجة من الإجرام لیغتال قادتنا العسكريين في منازلهم مع عائلاتهم وهم غير موجودين في أماكن عملهم".وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.

