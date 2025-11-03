عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية
عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية
عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن "الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على أتم الجاهزية في مواجهة أي تهديد أو احتمال لعودة الحرب". 03.11.2025, سبوتنيك عربي
عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية

14:40 GMT 03.11.2025
© AP Photo / Eraldo Peresوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة "بريكس" المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن "الجمهورية الإسلامية الإیرانیة على أتم الجاهزية في مواجهة أي تهديد أو احتمال لعودة الحرب".
وأشار عراقجي، في مقابلة تلفزيوينة، إلى "قابلية اختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية وإلى التحوّل الشامل في القدرات الصاروخية الإيرانية"، مؤكدا أن إيران جاهزة تماماً لأي تصعيد محتمل في المنطقة.
وأكد أن "خطر نشوب حرب من جانب كيان له تاريخ طويل في العدوان لا يمكن إنكاره"، مضيفا أن "احتمال شنّ الحرب من قِبل كيان عدواني أشعل حروباً متعدّدة في منطقتنا، وآخرها هجومه على قطر، أمر متوقَّع، لكننا مستعدّون تماماً لأيّ وضع".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
خامنئي: التعاون بين إيران وأمريكا غير ممكن حاليا
12:23 GMT
وتابع عراقجي: "سماء إسرائيل خلال حرب الـ 12 يوماً كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية لأننا لم يخطر ببال أحد أن الكیان الإسرائيلي قد يصل إلى هذه الدرجة من الإجرام لیغتال قادتنا العسكريين في منازلهم مع عائلاتهم وهم غير موجودين في أماكن عملهم".

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.

وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.
