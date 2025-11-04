https://sarabic.ae/20251104/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-وحداتنا-في-ذروة-الجاهزية-للرد-على-أي-تهديد-1106710616.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد
قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن قواته "في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للرد على أي تهديد محتمل"، مطلعًا أعضاء لجنة الأمن القومي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T06:44+0000
2025-11-04T06:44+0000
2025-11-04T06:50+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f643f45dd5820ed7869101e0d8ba07ea.jpg
وقدم باكبور، تقريرًا مفصلًا للبرلمان الإيراني، عن أنشطة وإجراءات الحرس الثوري خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن "نتائج الحرب أسهمت في رفع جاهزية الحرس الثوري إلى مستويات غير مسبوقة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.ووصف الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل بـ"الناجح"، مضيفًا أن "تلك العمليات انتهت بهزيمة العدو وتحقيق الانتقام من النظام المعتدي".ولفت باكبور إلى أن "مستوى الاستعداد يفوق كثيرًا ما كان عليه خلال حرب الـ12 يومًا، وأن الحرس الثوري يقف في ذروة قوته الدفاعية والعملياتية حاليًا".وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20251103/عراقجي-سماء-إسرائيل-خلال-حرب-الـ12-يوما-كانت-تحت-سيطرة-الصواريخ-الإيرانية-1106689664.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_b6cd582dbf0d795905e6240c27accf82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد
06:44 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 04.11.2025)
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن قواته "في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للرد على أي تهديد محتمل"، مطلعًا أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على تداعيات حرب الأيام الـ12 عشر مع إسرائيل.
وقدم باكبور، تقريرًا مفصلًا للبرلمان الإيراني، عن أنشطة وإجراءات الحرس الثوري خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن "نتائج الحرب أسهمت في رفع جاهزية الحرس الثوري إلى مستويات غير مسبوقة"، بحسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
ووصف الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل بـ"الناجح"، مضيفًا أن "تلك العمليات انتهت بهزيمة العدو وتحقيق الانتقام من النظام المعتدي".
ولفت باكبور إلى أن "مستوى الاستعداد يفوق كثيرًا ما كان عليه خلال حرب الـ12 يومًا، وأن الحرس الثوري يقف في ذروة قوته الدفاعية والعملياتية حاليًا".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.
وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.