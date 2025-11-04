قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-وحداتنا-في-ذروة-الجاهزية-للرد-على-أي-تهديد-1106710616.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد
قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن قواته "في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للرد على أي تهديد محتمل"، مطلعًا أعضاء لجنة الأمن القومي... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T06:44+0000
2025-11-04T06:50+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f643f45dd5820ed7869101e0d8ba07ea.jpg
وقدم باكبور، تقريرًا مفصلًا للبرلمان الإيراني، عن أنشطة وإجراءات الحرس الثوري خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن "نتائج الحرب أسهمت في رفع جاهزية الحرس الثوري إلى مستويات غير مسبوقة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.ووصف الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل بـ"الناجح"، مضيفًا أن "تلك العمليات انتهت بهزيمة العدو وتحقيق الانتقام من النظام المعتدي".ولفت باكبور إلى أن "مستوى الاستعداد يفوق كثيرًا ما كان عليه خلال حرب الـ12 يومًا، وأن الحرس الثوري يقف في ذروة قوته الدفاعية والعملياتية حاليًا".وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20251103/عراقجي-سماء-إسرائيل-خلال-حرب-الـ12-يوما-كانت-تحت-سيطرة-الصواريخ-الإيرانية-1106689664.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_b6cd582dbf0d795905e6240c27accf82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم

قائد الحرس الثوري الإيراني: وحداتنا في ذروة الجاهزية للرد على أي تهديد

06:44 GMT 04.11.2025 (تم التحديث: 06:50 GMT 04.11.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور، أن قواته "في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للرد على أي تهديد محتمل"، مطلعًا أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على تداعيات حرب الأيام الـ12 عشر مع إسرائيل.
وقدم باكبور، تقريرًا مفصلًا للبرلمان الإيراني، عن أنشطة وإجراءات الحرس الثوري خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن "نتائج الحرب أسهمت في رفع جاهزية الحرس الثوري إلى مستويات غير مسبوقة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.
ووصف الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل بـ"الناجح"، مضيفًا أن "تلك العمليات انتهت بهزيمة العدو وتحقيق الانتقام من النظام المعتدي".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
عراقجي: سماء إسرائيل خلال حرب الـ12 يوما كانت تحت سيطرة الصواريخ الإيرانية
أمس, 14:40 GMT
ولفت باكبور إلى أن "مستوى الاستعداد يفوق كثيرًا ما كان عليه خلال حرب الـ12 يومًا، وأن الحرس الثوري يقف في ذروة قوته الدفاعية والعملياتية حاليًا".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.
وأنكرت إيران هذه الاتهامات وردّت بهجمات من جانبها. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة، بشن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. وفي أعقاب ذلك، شنّت طهران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 من الشهر ذاته، مؤكدةً أن "إيران لا تنوي المزيد من التصعيد".
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقا، عن أمله في أن يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "خفف من حدة التوتر" لدى إيران، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنا الآن"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала