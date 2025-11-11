إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/إيران-تكشف-حقيقة-توجيه-رسالة-إلى-واشنطن-لرفع-العقوبات-1106987209.html
إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات
إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات
سبوتنيك عربي
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، حقيقة توجيه إيران رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات عن بلاده. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T18:33+0000
2025-11-11T18:33+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d037d93eaa81f42d09067da21205b8e7.jpg
ونشر لاريجاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، "لم نرسل رسالة للأمريكيين لأن الطرف الآخر لم يكن مستعدا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سابقة".وجدد لاريجاني التأكيد على نفي إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تلقيه طلبات إيرانية من أجل رفع العقوبات، وأكد أن بلاده لم توجه أية رسالة إلى الإدارة الأمريكية.فيما أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أنع في الوقت نفسه أن إيران تسعى جاهدة لرفع العقوبات. وقال متسائلاً: "هل يمكن لأحد أن يدعي أننا نرغب في بقاء العقوبات؟ جميع أهداف الحكومة وجهودها الدبلوماسية مركزة على إنهائها".ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف الأسبوع الماضي، أن طهران طلبت رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة القضية، وقال خلال عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات القاسية المفروضة عليها.. وأنا منفتح على مناقشة الأمر".ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن "طهران لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد، في وقت سابق، أن إيران دائمًا ترحب بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية كخطوة لبناء الثقة، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بزشكيان.وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده أعلنت مرارًا، استنادًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني ومنظمة إيران الدفاعية والأمنية أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ورغم ذلك تتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات باطلة ومغرضة.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز/يوليو 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء حوار ذي مغزى مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية ستُحدد حينها جميع التفاصيل المتعلقة بفريق التفاوض والقضايا الأساسية.
https://sarabic.ae/20251102/الخارجية-الإيرانية--إيران-ستقيم-إمكانية-إجراء-محادثات-نووية-إذا-كانت-أمريكا-مستعدة-لحوار-صادق-1106670311.html
https://sarabic.ae/20251102/إيران-تعلن-تلقيها-رسائل-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106657256.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_7ee13936c631031e21123145010e3908.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات

18:33 GMT 11.11.2025
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورالوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، حقيقة توجيه إيران رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات عن بلاده.
ونشر لاريجاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، "لم نرسل رسالة للأمريكيين لأن الطرف الآخر لم يكن مستعدا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سابقة".
وجدد لاريجاني التأكيد على نفي إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تلقيه طلبات إيرانية من أجل رفع العقوبات، وأكد أن بلاده لم توجه أية رسالة إلى الإدارة الأمريكية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الخارجية الإيرانية: طهران ستقيم إمكانية إجراء مفاوضات نووية إذا كانت واشنطن مستعدة لحوار صادق
2 نوفمبر, 21:53 GMT
فيما أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أنع في الوقت نفسه أن إيران تسعى جاهدة لرفع العقوبات. وقال متسائلاً: "هل يمكن لأحد أن يدعي أننا نرغب في بقاء العقوبات؟ جميع أهداف الحكومة وجهودها الدبلوماسية مركزة على إنهائها".
ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف الأسبوع الماضي، أن طهران طلبت رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة القضية، وقال خلال عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات القاسية المفروضة عليها.. وأنا منفتح على مناقشة الأمر".
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن "طهران لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد، في وقت سابق، أن إيران دائمًا ترحب بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية كخطوة لبناء الثقة، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بزشكيان.
وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده أعلنت مرارًا، استنادًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني ومنظمة إيران الدفاعية والأمنية أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ورغم ذلك تتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات باطلة ومغرضة.
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
طهران: تلقينا عرضا لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن
2 نوفمبر, 11:41 GMT
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز/يوليو 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء حوار ذي مغزى مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية ستُحدد حينها جميع التفاصيل المتعلقة بفريق التفاوض والقضايا الأساسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала