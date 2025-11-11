https://sarabic.ae/20251111/إيران-تكشف-حقيقة-توجيه-رسالة-إلى-واشنطن-لرفع-العقوبات-1106987209.html

إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات

إيران تكشف حقيقة توجيه رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات

سبوتنيك عربي

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، حقيقة توجيه إيران رسالة إلى واشنطن لرفع العقوبات عن بلاده. 11.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-11T18:33+0000

2025-11-11T18:33+0000

2025-11-11T18:33+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104332/50/1043325012_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_d037d93eaa81f42d09067da21205b8e7.jpg

ونشر لاريجاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، "لم نرسل رسالة للأمريكيين لأن الطرف الآخر لم يكن مستعدا للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات سابقة".وجدد لاريجاني التأكيد على نفي إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تلقيه طلبات إيرانية من أجل رفع العقوبات، وأكد أن بلاده لم توجه أية رسالة إلى الإدارة الأمريكية.فيما أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أنع في الوقت نفسه أن إيران تسعى جاهدة لرفع العقوبات. وقال متسائلاً: "هل يمكن لأحد أن يدعي أننا نرغب في بقاء العقوبات؟ جميع أهداف الحكومة وجهودها الدبلوماسية مركزة على إنهائها".ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف الأسبوع الماضي، أن طهران طلبت رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه لمناقشة القضية، وقال خلال عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات القاسية المفروضة عليها.. وأنا منفتح على مناقشة الأمر".ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لم تصل إلى نتيجة إيجابية حتى الآن من جولات التفاوض السابقة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن "طهران لن تتوانى عن التفاوض مع الغرب إذا كان هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أكد، في وقت سابق، أن إيران دائمًا ترحب بالحوار والتفاعل، مشددًا على أن الطرف الآخر هو المسؤول اليوم عن احترام حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية كخطوة لبناء الثقة، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بزشكيان.وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده أعلنت مرارًا، استنادًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني ومنظمة إيران الدفاعية والأمنية أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، ورغم ذلك تتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة بناءً على اتهامات باطلة ومغرضة.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز/يوليو 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء حوار ذي مغزى مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدًا أن أي مفاوضات مستقبلية ستُحدد حينها جميع التفاصيل المتعلقة بفريق التفاوض والقضايا الأساسية.

https://sarabic.ae/20251102/الخارجية-الإيرانية--إيران-ستقيم-إمكانية-إجراء-محادثات-نووية-إذا-كانت-أمريكا-مستعدة-لحوار-صادق-1106670311.html

https://sarabic.ae/20251102/إيران-تعلن-تلقيها-رسائل-لاستئناف-المفاوضات-النووية-1106657256.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار