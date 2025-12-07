الحرس الثوري الإيراني: ضربنا مصفاة حيفا مرتين واستهدفنا مركز "الموساد" وأسقطنا 36 من عناصره

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد علي محمد نائيني، جاءت خلال مراسم "يوم الطالب" التي أقيمت في جامعة آزاد أورميا.وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "حرب الـ12 يوما [الحرب الإسرائيلية على إيران] أظهرت أن ما هو مهم اليوم هو العلم والتكنولوجيا، والحروب الحديثة هي حروب مركبة، تقنية وغير متكافئة".وشدد على أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وحده لا يكفي لتحقيق النتائج الإيجابية، بل يجب أن يكون مدعوما بالحرب الإلكترونية والسيبرانية والفنية، مشددا على الدور الحاسم للمؤسسات العلمية والجامعات.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "تلك الحرب لم تكن معركة عسكرية صِرفا، بل كانت حربا متعددة الأبعاد والمستويات، إنها معركة حضارية، وصراع بين هويتين: المقاومة والشر. وفي هذا الصراع بين منطق المقاومة والجبهة الواسعة للمقاومة، كانت الغلبة لجبهة المقاومة، فيما تراجعت قوى الشر؛ فقد جاءوا لإنهاء المقاومة".وتابع العميد علي محمد نائيني: "إذا كان الكيان الإسرائيلي قد استهدف مركز تخزين الوقود في طهران، فقد جرى بعد 5 ساعات فقط استهداف مصفاة حيفا في عمليتين متتاليتين، وهو ما وصفه قادتهم بالتحفة الصاروخية الإيرانية التي عطّلت المصفاة بالكامل. وإذا هاجموا مركز معلومات تابعا لنا، فقد تم استهداف منشأة للموساد أدى إلى مقتل 36 من عناصره".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
الحرس الثوري الإيراني: ضربنا مصفاة حيفا مرتين واستهدفنا مركز "الموساد" وأسقطنا 36 من عناصره

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، اليوم الأحد، بأن قوات بلاده العسكرية ضربت مصفاة حيفا الإسرائيلية مرتين بالصواريخ حتى توقفت عن العمل، كما استهدفت مركز "الموساد".
وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد علي محمد نائيني، جاءت خلال مراسم "يوم الطالب" التي أقيمت في جامعة آزاد أورميا.
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: دبلوماسي أوروبي يتوقع ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران خلال عام
2 ديسمبر, 09:14 GMT
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "حرب الـ12 يوما [الحرب الإسرائيلية على إيران] أظهرت أن ما هو مهم اليوم هو العلم والتكنولوجيا، والحروب الحديثة هي حروب مركبة، تقنية وغير متكافئة".
وشدد على أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وحده لا يكفي لتحقيق النتائج الإيجابية، بل يجب أن يكون مدعوما بالحرب الإلكترونية والسيبرانية والفنية، مشددا على الدور الحاسم للمؤسسات العلمية والجامعات.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "تلك الحرب لم تكن معركة عسكرية صِرفا، بل كانت حربا متعددة الأبعاد والمستويات، إنها معركة حضارية، وصراع بين هويتين: المقاومة والشر. وفي هذا الصراع بين منطق المقاومة والجبهة الواسعة للمقاومة، كانت الغلبة لجبهة المقاومة، فيما تراجعت قوى الشر؛ فقد جاءوا لإنهاء المقاومة".
وتابع العميد علي محمد نائيني: "إذا كان الكيان الإسرائيلي قد استهدف مركز تخزين الوقود في طهران، فقد جرى بعد 5 ساعات فقط استهداف مصفاة حيفا في عمليتين متتاليتين، وهو ما وصفه قادتهم بالتحفة الصاروخية الإيرانية التي عطّلت المصفاة بالكامل. وإذا هاجموا مركز معلومات تابعا لنا، فقد تم استهداف منشأة للموساد أدى إلى مقتل 36 من عناصره".
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
إيران: إسرائيل العقبة الكبرى أمام شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل
25 نوفمبر, 10:59 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
