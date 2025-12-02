عربي
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نتعامل مع الوكالة الذرية وفق قوانین الشورى الإيراني
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نتعامل مع الوكالة الذرية وفق قوانین الشورى الإيراني
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات مهاجراني، جاءت خلال مؤتمرها الصحفي بشأن قرارات مجلس الشورى الإيراني حيال التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت مهاجراني: "نعتقد أن القرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015) قد انتهت فترته، لذا فإن تعاملات إيران النووية تخضع لاتفاقية الضمانات".وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الإيراني".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
تابعنا عبر
أکدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، أن تعامل بلادها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الإيراني"، على حد قولها.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات مهاجراني، جاءت خلال مؤتمرها الصحفي بشأن قرارات مجلس الشورى الإيراني حيال التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت مهاجراني: "نعتقد أن القرار 2231 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015) قد انتهت فترته، لذا فإن تعاملات إيران النووية تخضع لاتفاقية الضمانات".
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
إيران تؤكد استمرار المفاوضات الجادة مع روسيا في الطاقة النووية السلمية
23 نوفمبر, 08:47 GMT
وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفق قوانین مجلس الشورى الإيراني".
وفي السياق ذاته، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد الماضي، وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة، في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
