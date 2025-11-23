https://sarabic.ae/20251123/إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-الجادة-مع-روسيا-في-الطاقة-النووية-السلمية-1107412013.html
إيران تؤكد استمرار المفاوضات الجادة مع روسيا في الطاقة النووية السلمية
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأحد، أن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_fe67153983fb943267016d826ac68f47.jpg
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن "روسيا أكدت ضرورة التعاون مع الوكالة، بما يتماشى مع قرار 2231، معتبرة إيران دولة غير حائزة للسلاح النووي بعد انتهاء القيود، وهو موقف مبدئي تُقدّره إيران". وأضاف بقائي أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية مستمرة كما كانت"، مشيرا إلى أن "إيران لا تحتاج وساطة في تعاملها مع الوكالة، كون لديها ممثلا دائما وتلتزم بواجباتها كعضو في معاهدة عدم الانتشار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى أن التوتر في علاقة إيران بالوكالة بدأ بعد اعتداءات أمريكا وإسرائيل على منشآتها، مطالبا الوكالة بمساءلة هؤلاء والداعمين لاعتداءاتهم على المنشآت الإيرانية.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودا على برنامجها النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيا اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f986457b8821e9c273479b1ee7659faf.jpg
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن "روسيا أكدت ضرورة التعاون مع الوكالة، بما يتماشى مع قرار 2231، معتبرة إيران دولة غير حائزة للسلاح النووي بعد انتهاء القيود، وهو موقف مبدئي تُقدّره إيران".
وأضاف بقائي أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية مستمرة كما كانت"، مشيرا إلى أن "إيران لا تحتاج وساطة في تعاملها مع الوكالة، كون لديها ممثلا دائما وتلتزم بواجباتها كعضو في معاهدة عدم الانتشار"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى أن التوتر في علاقة إيران بالوكالة بدأ بعد اعتداءات أمريكا وإسرائيل على منشآتها، مطالبا الوكالة بمساءلة هؤلاء والداعمين لاعتداءاتهم على المنشآت الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231
الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودا على برنامجها النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيا اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة
(الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.