إيران تؤكد استمرار المفاوضات الجادة مع روسيا في الطاقة النووية السلمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251123/إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-الجادة-مع-روسيا-في-الطاقة-النووية-السلمية-1107412013.html
إيران تؤكد استمرار المفاوضات الجادة مع روسيا في الطاقة النووية السلمية
إيران تؤكد استمرار المفاوضات الجادة مع روسيا في الطاقة النووية السلمية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأحد، أن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية. 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T08:47+0000
2025-11-23T08:47+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_fe67153983fb943267016d826ac68f47.jpg
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن "روسيا أكدت ضرورة التعاون مع الوكالة، بما يتماشى مع قرار 2231، معتبرة إيران دولة غير حائزة للسلاح النووي بعد انتهاء القيود، وهو موقف مبدئي تُقدّره إيران". وأضاف بقائي أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية مستمرة كما كانت"، مشيرا إلى أن "إيران لا تحتاج وساطة في تعاملها مع الوكالة، كون لديها ممثلا دائما وتلتزم بواجباتها كعضو في معاهدة عدم الانتشار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأشار إلى أن التوتر في علاقة إيران بالوكالة بدأ بعد اعتداءات أمريكا وإسرائيل على منشآتها، مطالبا الوكالة بمساءلة هؤلاء والداعمين لاعتداءاتهم على المنشآت الإيرانية.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودا على برنامجها النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيا اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-إيراني-إيران-مستعدة-لبحث-وساطة-روسيا-والصين-لاستعادة-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1107219432.html
https://sarabic.ae/20251026/البرلمان-الإيراني-رسالة-إيران-وروسيا-والصين-إلى-الأمم-المتحدة-ثمرة-سنوات-من-الصمود-والتقدم-1106410003.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f986457b8821e9c273479b1ee7659faf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تؤكد استمرار المفاوضات الجادة مع روسيا في الطاقة النووية السلمية

08:47 GMT 23.11.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأحد، أن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية.
وحول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن "روسيا أكدت ضرورة التعاون مع الوكالة، بما يتماشى مع قرار 2231، معتبرة إيران دولة غير حائزة للسلاح النووي بعد انتهاء القيود، وهو موقف مبدئي تُقدّره إيران".
وأضاف بقائي أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية مستمرة كما كانت"، مشيرا إلى أن "إيران لا تحتاج وساطة في تعاملها مع الوكالة، كون لديها ممثلا دائما وتلتزم بواجباتها كعضو في معاهدة عدم الانتشار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأشار إلى أن التوتر في علاقة إيران بالوكالة بدأ بعد اعتداءات أمريكا وإسرائيل على منشآتها، مطالبا الوكالة بمساءلة هؤلاء والداعمين لاعتداءاتهم على المنشآت الإيرانية.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
18 نوفمبر, 04:15 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/ يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودا على برنامجها النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يجب اعتباره منتهيا اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، بما يعني رفع كل القيود على البرنامج النووي الإيراني.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
البرلمان الإيراني: رسالة إيران وروسيا والصين إلى الأمم المتحدة ثمرة سنوات من الصمود والتقدم
26 أكتوبر, 12:55 GMT
وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/ تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تمامًا واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала