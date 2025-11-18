https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-إيراني-إيران-مستعدة-لبحث-وساطة-روسيا-والصين-لاستعادة-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1107219432.html
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
صرّح مستشار المرشد الأعلى الإيراني، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإيراني مستعد للنظر في مقترحات الوساطة المقدمة من روسيا والصين بشأن استعادة تعاون... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T04:15+0000
2025-11-18T04:15+0000
2025-11-18T04:15+0000
إيران
أخبار إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
طهران –سبوتنيك. وقال خرازي، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت إيران ترى روسيا والصين كوسيطين محتملين لتطوير أشكال جديدة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نعم، إذا طُرح مثل هذا المشروع، سنقوم بدراسته".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251109/إيران-لا-إمكانية-لاستئناف-المفاوضات-مع-أمريكا-حاليا-1106900940.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم
إيران, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
صرّح مستشار المرشد الأعلى الإيراني، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإيراني مستعد للنظر في مقترحات الوساطة المقدمة من روسيا والصين بشأن استعادة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طهران –سبوتنيك. وقال خرازي، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت إيران ترى روسيا والصين كوسيطين محتملين لتطوير أشكال جديدة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نعم، إذا طُرح مثل هذا المشروع، سنقوم بدراسته".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي
" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل
ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية
ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.