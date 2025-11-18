عربي
https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-إيراني-إيران-مستعدة-لبحث-وساطة-روسيا-والصين-لاستعادة-التعاون-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1107219432.html
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
صرّح مستشار المرشد الأعلى الإيراني، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإيراني مستعد للنظر في مقترحات الوساطة المقدمة من روسيا والصين بشأن استعادة تعاون... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T04:15+0000
2025-11-18T04:15+0000
إيران
أخبار إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
طهران –سبوتنيك. وقال خرازي، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت إيران ترى روسيا والصين كوسيطين محتملين لتطوير أشكال جديدة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نعم، إذا طُرح مثل هذا المشروع، سنقوم بدراسته".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251109/إيران-لا-إمكانية-لاستئناف-المفاوضات-مع-أمريكا-حاليا-1106900940.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم
إيران, أخبار إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, العالم

مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

04:15 GMT 18.11.2025
© AFP 2023 / Majid Asgaripour مفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
تابعنا عبر
صرّح مستشار المرشد الأعلى الإيراني، كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب الإيراني مستعد للنظر في مقترحات الوساطة المقدمة من روسيا والصين بشأن استعادة تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طهران –سبوتنيك. وقال خرازي، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت إيران ترى روسيا والصين كوسيطين محتملين لتطوير أشكال جديدة من التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نعم، إذا طُرح مثل هذا المشروع، سنقوم بدراسته".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن على إيران أن "تحسن بشكل جدي" مستوى تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصاعد التوتر مع الدول الغربية.
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
إيران: لا إمكانية لاستئناف المفاوضات مع أمريكا حاليا
9 نوفمبر, 09:40 GMT
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.
