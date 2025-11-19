https://sarabic.ae/20251119/إيران-تكشف-مضمون-رسالة-بزشكيان-إلى-ولي-العهد-السعودي-1107268378.html

إيران تكشف مضمون رسالة بزشكيان إلى ولي العهد السعودي

إيران تكشف مضمون رسالة بزشكيان إلى ولي العهد السعودي

كشفت الحكومة الإيرانية، عن فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس مسعود بزشكيان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "الرسالة تضمنت شكرًا خاصًا للمملكة العربية السعودية على التعاون المتميز والتنسيق الرفيع الذي أبدته السلطات السعودية خلال موسم الحج الحالي، لاسيما في تسهيل عودة الحجاج الإيرانيين إلى بلادهم في ظروف استثنائية".وأشارت مهاجراني إلى أن "عودة الحجاج تزامنت مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على إيران في يونيو/ حزيران الماضي، مما تسبب في بقاء آلاف الحجاج الإيرانيين عالقين في الأراضي المقدسة لفترة إضافية"، مؤكدة أن "هذا التعاون الاستثنائي من الجانب السعودي استحق تقديم شكر رسمي وخاص من الرئيس بزشكيان".وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، بأن "ولي العهد تلقى، رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل زيارته للولايات المتحدة ومقابلته المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، لكنها لم تكشف عن محتواها.واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية.وصرح ترامب، أنه أجرى محادثة جيدة مع ولي العهد السعودي بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقيات "أبراهام"، ومسألة حل الدولة الواحدة وحل الدولتين.وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".

