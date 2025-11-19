ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو
01:07 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 01:42 GMT 19.11.2025)
© Photo / x/saudiatvترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض
© Photo / x/saudiatv
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، خلال استضافته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعشاء رسمي في البيت الأبيض، أن السعودية تم تصنيفها كـ حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو.
وقال ترامب:"يسعدني الليلة أن أعلن أننا نرفع مستوى التعاون العسكري إلى آفاق أعلى من خلال تصنيف السعودية رسميًا كحليف رئيسي خارج الناتو، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لهم".
وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين: "وأقول لكم الآن لأول مرة، لأنهم أرادوا الاحتفاظ ببعض السرية لليلة اليوم"، في إشارة إلى هذا التصنيف الذي لم يمنح سوى 19 دولة أخرى سابقًا.
وتابع أن السعودية "تقدم التزاما من أجل بناء التزاماتها الدفاعية بنسبة 42 مليار دولار فيما يتعلق بالمعدات الأمريكية الدفاعية، وكما قلت منذ فترة قصيرة نحن نقوم بإنتاج المعدات العسكرية الأفضل في العالم، وهذا الأمر سيجعل الدولتين أكثر أمانا ويؤكد على دور المملكة كقوة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط".
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.