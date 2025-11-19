ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/ترامب-يعلن-تصنيف-السعودية-حليفا-رئيسيا-من-خارج-حلف-الناتو-1107265317.html
ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو
ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، خلال استضافته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعشاء رسمي في البيت الأبيض، أن السعودية تم تصنيفها كـ حليف... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T01:07+0000
2025-11-19T01:42+0000
ترامب
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107255358_0:0:488:275_1920x0_80_0_0_91a777aa80d5174e2f3e0f09b6d834b0.png
وقال ترامب:"يسعدني الليلة أن أعلن أننا نرفع مستوى التعاون العسكري إلى آفاق أعلى من خلال تصنيف السعودية رسميًا كحليف رئيسي خارج الناتو، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لهم".وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين: "وأقول لكم الآن لأول مرة، لأنهم أرادوا الاحتفاظ ببعض السرية لليلة اليوم"، في إشارة إلى هذا التصنيف الذي لم يمنح سوى 19 دولة أخرى سابقًا.وتابع أن السعودية "تقدم التزاما من أجل بناء التزاماتها الدفاعية بنسبة 42 مليار دولار فيما يتعلق بالمعدات الأمريكية الدفاعية، وكما قلت منذ فترة قصيرة نحن نقوم بإنتاج المعدات العسكرية الأفضل في العالم، وهذا الأمر سيجعل الدولتين أكثر أمانا ويؤكد على دور المملكة كقوة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107255358_62:0:433:278_1920x0_80_0_0_eb3d56eb29a4b7f8ec79034ac895d8bc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الناتو
ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الناتو

ترامب يعلن تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو

01:07 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 01:42 GMT 19.11.2025)
© Photo / x/saudiatvترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / x/saudiatv
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، خلال استضافته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعشاء رسمي في البيت الأبيض، أن السعودية تم تصنيفها كـ حليف رئيسي للولايات المتحدة خارج الناتو.
وقال ترامب:"يسعدني الليلة أن أعلن أننا نرفع مستوى التعاون العسكري إلى آفاق أعلى من خلال تصنيف السعودية رسميًا كحليف رئيسي خارج الناتو، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لهم".
وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين: "وأقول لكم الآن لأول مرة، لأنهم أرادوا الاحتفاظ ببعض السرية لليلة اليوم"، في إشارة إلى هذا التصنيف الذي لم يمنح سوى 19 دولة أخرى سابقًا.
وتابع أن السعودية "تقدم التزاما من أجل بناء التزاماتها الدفاعية بنسبة 42 مليار دولار فيما يتعلق بالمعدات الأمريكية الدفاعية، وكما قلت منذ فترة قصيرة نحن نقوم بإنتاج المعدات العسكرية الأفضل في العالم، وهذا الأمر سيجعل الدولتين أكثر أمانا ويؤكد على دور المملكة كقوة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط".

وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.

كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала