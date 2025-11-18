عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية.
ومن المقرر أن يجري محمد بن سلمان، خلال النهار محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، ويحضر غداء عمل في غرفة مجلس الوزراء، ويُدعى إلى عشاء رسمي في المساء.
وبحسب تقارير إعلامية، يستعد الطرفان لإبرام عدد من الاتفاقيات في مجالات التكنولوجيا والدفاع والصناعة والطاقة، ويأمل البيت الأبيض في تسريع تنفيذ الاستثمارات السعودية الموعودة سابقًا في الاقتصاد الأمريكي، والتي يصل مجموعها إلى 600 مليار دولار.
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
ترامب: سنبيع طائرات "إف-35" إلى السعودية
أمس, 21:57 GMT
وأعلن ترامب، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".

وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.
ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتبادلان الوثائق خلال حفل توقيع في القصر الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
وسط الحديث عن ضغوط للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.. ملفات مهمة تتصدر لقاء بن سلمان وترامب
أمس, 19:20 GMT
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثّف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
