ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T17:22+0000

2025-11-18T17:22+0000

2025-11-18T17:22+0000

دونالد ترامب

ومن المقرر أن يجري محمد بن سلمان، خلال النهار محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، ويحضر غداء عمل في غرفة مجلس الوزراء، ويُدعى إلى عشاء رسمي في المساء.وأعلن ترامب، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثّف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.

2025

