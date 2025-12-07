https://sarabic.ae/20251207/نتنياهو-المرحلة-الثانية-من-وقف-النار-في-غزة-ستبدأ-قريبا-وستكون-أكثر-صعوبة-1107905893.html
نتنياهو: المرحلة الثانية من وقف النار في غزة ستبدأ قريبا وستكون أكثر صعوبة
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في تل أبيب، أن "فرص السلام باتت قريبة بعد استهداف العمليات العسكرية الإسرائيلية لمحور المقاومة الإيراني في غزة ولبنان وإيران، خلال السنوات الماضية". وأشار إلى أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عندما يلتقي به في وقت لاحق من الشهر الجاري، "كيفية إنهاء حكم حركة "حماس" الفلسطينية في غزة لضمان مستقبل مختلف للقطاع ولإسرائيل"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع نتنياهو: "لقد انتهينا من الجزء الأول، وبعد العودة المأمولة لجثة الرهينة الإسرائيلي الأخير، الرقيب الأول ران غفيلي، نتوقع الانتقال قريبا إلى المرحلة الثانية، التي ستكون أكثر صعوبة".وأوضح أن المرحلة الثالثة من خطة وقف إطلاق النار في غزة، ستتركز على "مكافحة التطرف في غزة"، مشيرا إلى أن تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية تمثل نموذجا في هذا المجال.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو/ أن النقاش مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، كان صريحا ومفتوحا، رغم وجود بعض الخلافات بينهما.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
