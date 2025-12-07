https://sarabic.ae/20251207/ميرتس-على-إسرائيل-التخلي-عن-خططها-لضم-الضفة-الغربية--1107892388.html
ميرتس: على إسرائيل التخلي عن خططها لضم الضفة الغربية
ميرتس: على إسرائيل التخلي عن خططها لضم الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته للأردن، بأنه يجب على القيادة الإسرائيلية التخلي عن أي خطوات نحو ضم الضفة الغربية.
وقال ميرتس بعد لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "يجب أن نبقي الطريق إلى الدولة الفلسطينية مفتوحًا".وتابع، أنه والملك عبد الله الثاني اتفقا أيضًا على أن أفضل حل للصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
وقال ميرتس بعد لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "يجب أن نبقي الطريق إلى الدولة الفلسطينية مفتوحًا".
وأضاف، "لذلك، يجب ألا تكون هناك أي خطوات نحو الضم في الضفة الغربية - لا شكليًا ولا سياسيًا، ولا بناءً ولا فعليًا، ولا أي إجراءات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى ضم المنطقة".
وتابع، أنه والملك عبد الله الثاني اتفقا أيضًا على أن أفضل حل للصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية
إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.