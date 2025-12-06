https://sarabic.ae/20251206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تقود-حرب-الضم-الزاحف-في-الضفة-الغربية-1107890819.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية

06.12.2025

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "شهد أكثر من 2144 اعتداءً مسجلاً، نفذ جيش الاحتلال 1500 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون نحو 700 اعتداء".وأشار بريجية إلى أن هذه الأرقام توضح أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سياسة حكومة متطرفة توجه وتستحدث القوانين لتسهيل وتذليل العقبات أمام المستوطنين من أجل توسيع الاستيطان.وقال إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تتخذ في قطاع غزة طابعاً عسكرياً يمارسُ فيه الاحتلالُ الإبادةَ الجماعية، بينما يمارس في الضفة الغربية ما وصفه بالضم الزاحف وحرب الاستيطان، مع الدفع المستمر باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين.ونوه بريجية بأن هذه السياسات تمنع الفلسطيني من الوصول لأرضه وبيته من خلال نشر البوابات والعوازل والجدران الاستيطانية، أو عبر بناء الجدار العازل، مؤكداً أن هذه هي السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل حالياً في الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومتراً وعرضه 50 متراً.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

