https://sarabic.ae/20251206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تقود-حرب-الضم-الزاحف-في-الضفة-الغربية-1107890819.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن كل ما تشهده الضفة الغربية هو نتاج سياسة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة،... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T20:15+0000
2025-12-06T20:15+0000
2025-12-06T20:30+0000
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11c0c57b2845681a7b221f7244dbe33a.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "شهد أكثر من 2144 اعتداءً مسجلاً، نفذ جيش الاحتلال 1500 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون نحو 700 اعتداء".وأشار بريجية إلى أن هذه الأرقام توضح أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سياسة حكومة متطرفة توجه وتستحدث القوانين لتسهيل وتذليل العقبات أمام المستوطنين من أجل توسيع الاستيطان.وقال إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تتخذ في قطاع غزة طابعاً عسكرياً يمارسُ فيه الاحتلالُ الإبادةَ الجماعية، بينما يمارس في الضفة الغربية ما وصفه بالضم الزاحف وحرب الاستيطان، مع الدفع المستمر باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين.ونوه بريجية بأن هذه السياسات تمنع الفلسطيني من الوصول لأرضه وبيته من خلال نشر البوابات والعوازل والجدران الاستيطانية، أو عبر بناء الجدار العازل، مؤكداً أن هذه هي السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل حالياً في الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومتراً وعرضه 50 متراً.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251204/حتى-التماسيح-لم-تنجو-مجزرة-مروعة-بالضفة-الغربية-1107804655.html
https://sarabic.ae/20251129/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-نحو-100-فلسطيني-في-بلدة-طمون-بالضفة-الغربية-1107612414.html
https://sarabic.ae/20251127/وزير-فلسطيني-سابق-هدف-إسرائيل-الحقيقي-هو-الضفة-الغربية-وليس-غزة--1107545894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc6690803780556ef641cdbb893708c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية
20:15 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 20:30 GMT 06.12.2025)
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن كل ما تشهده الضفة الغربية هو نتاج سياسة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، التي تشجع وتسلح وتدعم وتقود الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "شهد أكثر من 2144 اعتداءً مسجلاً، نفذ جيش الاحتلال 1500 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون نحو 700 اعتداء".
وأشار بريجية إلى أن هذه الأرقام توضح أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
، سياسة حكومة متطرفة توجه وتستحدث القوانين لتسهيل وتذليل العقبات أمام المستوطنين من أجل توسيع الاستيطان.
وقال إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تتخذ في قطاع غزة طابعاً عسكرياً يمارسُ فيه الاحتلالُ الإبادةَ الجماعية، بينما يمارس في الضفة الغربية ما وصفه بالضم الزاحف وحرب الاستيطان، مع الدفع المستمر باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين.
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الجدار العازل في الأغوار يكرس سياسة تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ، ويندرج تحت بند البوابات العسكرية والإغلاقات والحواجز التي تهدف لقطع تواصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.
ونوه بريجية بأن هذه السياسات تمنع الفلسطيني من الوصول لأرضه وبيته من خلال نشر البوابات والعوازل والجدران الاستيطانية، أو عبر بناء الجدار العازل، مؤكداً أن هذه هي السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل
حالياً في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي
في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومتراً وعرضه 50 متراً.
وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومتراً، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية
إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.