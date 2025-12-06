مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تقود-حرب-الضم-الزاحف-في-الضفة-الغربية-1107890819.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن كل ما تشهده الضفة الغربية هو نتاج سياسة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة،... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T20:15+0000
2025-12-06T20:30+0000
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11c0c57b2845681a7b221f7244dbe33a.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "شهد أكثر من 2144 اعتداءً مسجلاً، نفذ جيش الاحتلال 1500 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون نحو 700 اعتداء".وأشار بريجية إلى أن هذه الأرقام توضح أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سياسة حكومة متطرفة توجه وتستحدث القوانين لتسهيل وتذليل العقبات أمام المستوطنين من أجل توسيع الاستيطان.وقال إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تتخذ في قطاع غزة طابعاً عسكرياً يمارسُ فيه الاحتلالُ الإبادةَ الجماعية، بينما يمارس في الضفة الغربية ما وصفه بالضم الزاحف وحرب الاستيطان، مع الدفع المستمر باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين.ونوه بريجية بأن هذه السياسات تمنع الفلسطيني من الوصول لأرضه وبيته من خلال نشر البوابات والعوازل والجدران الاستيطانية، أو عبر بناء الجدار العازل، مؤكداً أن هذه هي السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل حالياً في الضفة الغربية.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومتراً وعرضه 50 متراً.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20251204/حتى-التماسيح-لم-تنجو-مجزرة-مروعة-بالضفة-الغربية-1107804655.html
https://sarabic.ae/20251129/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-نحو-100-فلسطيني-في-بلدة-طمون-بالضفة-الغربية-1107612414.html
https://sarabic.ae/20251127/وزير-فلسطيني-سابق-هدف-إسرائيل-الحقيقي-هو-الضفة-الغربية-وليس-غزة--1107545894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc6690803780556ef641cdbb893708c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية

20:15 GMT 06.12.2025 (تم التحديث: 20:30 GMT 06.12.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الدكتور حسن بريجية، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن كل ما تشهده الضفة الغربية هو نتاج سياسة حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، التي تشجع وتسلح وتدعم وتقود الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "شهد أكثر من 2144 اعتداءً مسجلاً، نفذ جيش الاحتلال 1500 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون نحو 700 اعتداء".
التماسيح والبلشون الأبيض على ضفاف نهر بينو غوميز أثناء حرائق الغابات في البرازيل، 14 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
مجتمع
حتى التماسيح لم تنجوا.. "مجزرة مروعة" بالضفة الغربية
4 ديسمبر, 09:50 GMT
وأشار بريجية إلى أن هذه الأرقام توضح أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سياسة حكومة متطرفة توجه وتستحدث القوانين لتسهيل وتذليل العقبات أمام المستوطنين من أجل توسيع الاستيطان.
وقال إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني تتخذ في قطاع غزة طابعاً عسكرياً يمارسُ فيه الاحتلالُ الإبادةَ الجماعية، بينما يمارس في الضفة الغربية ما وصفه بالضم الزاحف وحرب الاستيطان، مع الدفع المستمر باتجاه التهجير القسري للفلسطينيين.
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الجدار العازل في الأغوار يكرس سياسة تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ، ويندرج تحت بند البوابات العسكرية والإغلاقات والحواجز التي تهدف لقطع تواصل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.
ونوه بريجية بأن هذه السياسات تمنع الفلسطيني من الوصول لأرضه وبيته من خلال نشر البوابات والعوازل والجدران الاستيطانية، أو عبر بناء الجدار العازل، مؤكداً أن هذه هي السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل حالياً في الضفة الغربية.
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بالضفة الغربية
29 نوفمبر, 09:54 GMT
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضاً".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومتراً وعرضه 50 متراً.
وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومتراً، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
وزير فلسطيني سابق: هدف إسرائيل الحقيقي هو الضفة الغربية وليس غزة
27 نوفمبر, 10:46 GMT
وفي الوقت ذاته، تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل بـ"استهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن".
ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала