حتى التماسيح لم تنجوا.. "مجزرة مروعة" بالضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عملية قتل مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنطقة الأغوار جاءت تخوفا من استغلال الموقع في "هجوم تخريبي" قد يؤدي إلى إطلاق التماسيح... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطة الطبيعة والحدائق، أن المزرعة التي تواجه منذ سنوات مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية وتكرار حالات هروب التماسيح كانت عرضة للاختراق.وادعت السلطات الإسرائيلية أن هذا الاختراق قد يتيح لجهات "معادية" اقتحامها وإطلاق الحيوانات بهدف تنفيذ عملية تستهدف المدنيين، موضحة أن "القرار اتخذ أيضا لإنهاء معاناة الحيوانات التي كانت محتجزة في ظروف قاسية ومتدهورة".وأفادت بأن عملية القتل الجماعي جرت "لمنع خطر مباشر على السلامة العامة" ولمنع تدهور أوضاع التماسيح أكثر، مؤكدة أنها لن تفتح تحقيقا في عملية الإعدام أو في قرار إغلاق المزرعة التي تقع في غور الأردن.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك الخطوة قد أثارت انتقادات واسعة من منظمات الرفق بالحيوان التي أدانت الخطوة، والتي أعربت عن أسفهم لقتل التماسيح في المزرعة، وطالبت بمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية، التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".

