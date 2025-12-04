حتى التماسيح لم تنجوا.. "مجزرة مروعة" بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251204/حتى-التماسيح-لم-تنجو-مجزرة-مروعة-بالضفة-الغربية-1107804655.html
حتى التماسيح لم تنجوا.. "مجزرة مروعة" بالضفة الغربية
حتى التماسيح لم تنجوا.. "مجزرة مروعة" بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عملية قتل مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنطقة الأغوار جاءت تخوفا من استغلال الموقع في "هجوم تخريبي" قد يؤدي إلى إطلاق التماسيح... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T09:50+0000
2025-12-04T10:21+0000
مجتمع
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار الضفة الغربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/12/1046579646_0:31:3190:1825_1920x0_80_0_0_6a68585736de737f66aa5cb6bd3fd729.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطة الطبيعة والحدائق، أن المزرعة التي تواجه منذ سنوات مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية وتكرار حالات هروب التماسيح كانت عرضة للاختراق.وادعت السلطات الإسرائيلية أن هذا الاختراق قد يتيح لجهات "معادية" اقتحامها وإطلاق الحيوانات بهدف تنفيذ عملية تستهدف المدنيين، موضحة أن "القرار اتخذ أيضا لإنهاء معاناة الحيوانات التي كانت محتجزة في ظروف قاسية ومتدهورة".وأفادت بأن عملية القتل الجماعي جرت "لمنع خطر مباشر على السلامة العامة" ولمنع تدهور أوضاع التماسيح أكثر، مؤكدة أنها لن تفتح تحقيقا في عملية الإعدام أو في قرار إغلاق المزرعة التي تقع في غور الأردن.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك الخطوة قد أثارت انتقادات واسعة من منظمات الرفق بالحيوان التي أدانت الخطوة، والتي أعربت عن أسفهم لقتل التماسيح في المزرعة، وطالبت بمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا".وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية، التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".
https://sarabic.ae/20251202/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-إسرائيليين-اثنين-بعملية-طعن-في-عطيرت-في-قضاء-رام-الله-1107697252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/12/1046579646_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_1f8d65e77c7557d5865d615e1286a3e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية

حتى التماسيح لم تنجوا.. "مجزرة مروعة" بالضفة الغربية

09:50 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 04.12.2025)
© AP Photo / Andre Pennerالتماسيح والبلشون الأبيض على ضفاف نهر بينو غوميز أثناء حرائق الغابات في البرازيل، 14 سبتمبر 2020
التماسيح والبلشون الأبيض على ضفاف نهر بينو غوميز أثناء حرائق الغابات في البرازيل، 14 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عملية قتل مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنطقة الأغوار جاءت تخوفا من استغلال الموقع في "هجوم تخريبي" قد يؤدي إلى إطلاق التماسيح في أنحاء الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الخميس، عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطة الطبيعة والحدائق، أن المزرعة التي تواجه منذ سنوات مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية وتكرار حالات هروب التماسيح كانت عرضة للاختراق.
وادعت السلطات الإسرائيلية أن هذا الاختراق قد يتيح لجهات "معادية" اقتحامها وإطلاق الحيوانات بهدف تنفيذ عملية تستهدف المدنيين، موضحة أن "القرار اتخذ أيضا لإنهاء معاناة الحيوانات التي كانت محتجزة في ظروف قاسية ومتدهورة".
الصليب الأحمر ينقل 13 أسير إسرائيلي في إطار الدفعة الثانية لتبادل الأسرى لتسليمهم للجانب الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إصابة إسرائليين اثنين بعملية طعن في عطيرت بالضفة الغربية... والجيش الإسرائيلي يعلق
2 ديسمبر, 06:18 GMT
وأفادت بأن عملية القتل الجماعي جرت "لمنع خطر مباشر على السلامة العامة" ولمنع تدهور أوضاع التماسيح أكثر، مؤكدة أنها لن تفتح تحقيقا في عملية الإعدام أو في قرار إغلاق المزرعة التي تقع في غور الأردن.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك الخطوة قد أثارت انتقادات واسعة من منظمات الرفق بالحيوان التي أدانت الخطوة، والتي أعربت عن أسفهم لقتل التماسيح في المزرعة، وطالبت بمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن الحكومة أنفقت مئات آلاف الشواكل لتدعيم سياج المزرعة المتهالك، لكنها خلصت في النهاية إلى أن الإعدام هو "الخيار الأكثر أمانًا" بعدما أصبح من المستحيل نقل التماسيح لمكان آخر.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء جدار في غور الأردن، لفصل المستوطنات عن القرى الفلسطينية وعزل تلك القرى عن بعضها بعضا".
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في طريقه لإقامة جدار في قلب غور الأردن، وأن الجدار المخطط بناؤه يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا.
وأوضحت أن "الجيش يعتزم هدم كافة المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة في مساره، بالإضافة إلى جرف المزروعات والأنابيب وخزانات المياه وغيرها، حيث يهدف الجيش لإنشاء حاجز بطول 22 كيلومترا، وسيهدم المنازل وحظائر الأغنام والبنية التحتية، التي تشكل نقطة ضعف عملياتية، كما ستحاط إحدى القرى بسياج كامل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала