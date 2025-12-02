https://sarabic.ae/20251202/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-إصابة-إسرائيليين-اثنين-بعملية-طعن-في-عطيرت-في-قضاء-رام-الله-1107697252.html

إصابة إسرائليين اثنين بعملية طعن في عطيرت بالضفة الغربية... والجيش الإسرائيلي يعلق

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيليين أصيبا في عملية طعن وقعت في منطقة عطيرت التابعة لمحافظة رام الله، في حين قتل منفذ عملية الدهس التي استهدفت مجندة قرب... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن "قوة من الكتيبة 202 في الجيش قامت اليوم الثلاثاء بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت إلى إصابة مجندة إسرائيلية".وتوثق لقطات جانبا من إخلاء القوات الإسرائيلية المستمر لمنازل الأهالي، وهذه المرة في محيط منزل عائلة "صنوبر" غرب نابلس.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل، وبعد ورود بلاغ عن مشتبه به قرب مستوطنة عطيرت، تم إرسال قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المنطقة، وأثناء مواجهته للمشتبه به، بدأ بطعن الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقتلوه".وفي المقابل، قالت حركة "حماس": "إن عملية الدهس التي وقعت قرب حلحول شمال الخليل تأتي ضمن رد فعل الشعب الفلسطيني على ما يمارسه الاحتلال من قتل واقتحامات وهدم للمنازل وانتهاكات مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة".وبحسب وسائل إعلام عربية، تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1085 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 10 آلاف، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية اعتداءات المستوطنين في أريحارئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن سيادة الدولة تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

