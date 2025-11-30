https://sarabic.ae/20251130/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يؤكد-أن-سيادة-الدولة-تحت-سلطة-واحدة-وقانون-واحد-وسلاح-واحد-1107645934.html

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن سيادة الدولة تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن سيادة الدولة تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، "ولاية دولة فلسطين وسيادتها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس". 30.11.2025

وخلال اجتماعه مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، لبحث آخر المستجدات السياسية، والتطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، رحب مصطفى بكل الجهود الدولية لدعم برامج الإغاثة والتعافي والإعمار في قطاع غزة.وجدد دعوته للدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين بما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن سيادة الدولة تحت سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.وفي الوقت ذاته تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها لتحقيق الأمن.ويتزامن ذلك مع هدنة غزة، التي تم التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها ما يقرب من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب.

