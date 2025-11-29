عربي
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بالضفة الغربية
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية. 29.11.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أخرجت أكثر من 20 عائلة من منازلها في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، بزعم البحث عن وسائل قتالية.فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها العسكري على محافظة طوباس، لليوم الرابع على التوالي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالا، وقرية تياسير شرق المدينة، بعد انسحابه من بلدة طمون فجر أمس، ومخيم الفارعة الليلة الماضية.ونقلت عن مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، أن "جيش الاحتلال احتجز في مخيم الفارعة 29 شابا، أفرج عنهم لاحقا، باستثناء الشاب أدهم محمد العايدي".وقد شهدت الليلة الماضية حملة مداهمات كبيرة لمنازل المواطنين في مدينة طوباس، واتخاذ بعضها كثكنات عسكرية.يشار إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والتي أدت إلى حرب غزة. ولم تتوقف أعمال العنف رغم دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ الشهر الماضي.وقتل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وقتل على الأقل 44 إسرائيليًا من جنود ومدنيين، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 100 فلسطيني في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أخرجت أكثر من 20 عائلة من منازلها في بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، بزعم البحث عن وسائل قتالية.
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما في الضفة الغربية
أمس, 00:31 GMT
فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها العسكري على محافظة طوباس، لليوم الرابع على التوالي، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالا، وقرية تياسير شرق المدينة، بعد انسحابه من بلدة طمون فجر أمس، ومخيم الفارعة الليلة الماضية.
ونقلت عن مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، أن "جيش الاحتلال احتجز في مخيم الفارعة 29 شابا، أفرج عنهم لاحقا، باستثناء الشاب أدهم محمد العايدي".
وقد شهدت الليلة الماضية حملة مداهمات كبيرة لمنازل المواطنين في مدينة طوباس، واتخاذ بعضها كثكنات عسكرية.
يشار إلى أن أعمال العنف في الضفة الغربية تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل، والتي أدت إلى حرب غزة. ولم تتوقف أعمال العنف رغم دخول الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وقتل الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بالإضافة إلى عشرات المدنيين، في الضفة الغربية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وقتل على الأقل 44 إسرائيليًا من جنود ومدنيين، في هجمات فلسطينية أو عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
