إسرائيل تعلن التعرف على جثمان رهينة تايلاندية وتبقى رهينة واحدة محتجزة في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/إسرائيل-تعلن-التعرف-على-جثمان-رهينة-تايلاندية-وتبقى-رهينة-واحدة-محتجزة-في-غزة-1107800061.html
إسرائيل تعلن التعرف على جثمان رهينة تايلاندية وتبقى رهينة واحدة محتجزة في غزة
إسرائيل تعلن التعرف على جثمان رهينة تايلاندية وتبقى رهينة واحدة محتجزة في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الجثمان الذي أعيد إلى تل أبيب يعود إلى رهينة تايلاندية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T07:38+0000
2025-12-04T07:38+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16f462f8fbad7cc49fe1566485aa32f0.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو أن الجثمان الذي أعيد إلى إسرائيل أمس يعود إلى "سوتيساك رينتالاك" وهو رهينة من تايلاند، إحدى آخر الرهينتين في قطاع غزة.وأكد المكتب أن "هناك رهينة واحدة لا يزال جثمانها محتجزا في غزة، وهي الرقيب أول ران غويلي".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، أنه تلقى "عينات رفات" من مسلحين فلسطينيين في غزة، عن طريق الصليب الأحمر. ونشر مكتب نتنياهو، أن بلاده تسلمت من الصليب الأحمر "عينات رفات" يعتقد أنها رفات لإحدى الرهينتين المتبقيين.وذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إرسال العينات إلى الطب الشرعي لفحصها، فيما لا يزال هناك رفات لتايلاندي وإسرائيلي في غزة، على حد قولها.وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل، التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251125/العثور-على-رفات-أحد-الرهائن-الثلاثة-المتبقين-في-غزة-1107461478.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098077461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da8812d0ee657067c9262ac9df993675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن التعرف على جثمان رهينة تايلاندية وتبقى رهينة واحدة محتجزة في غزة

07:38 GMT 04.12.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samraحماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mohamamd Abu Samra
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الجثمان الذي أعيد إلى تل أبيب يعود إلى رهينة تايلاندية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو أن الجثمان الذي أعيد إلى إسرائيل أمس يعود إلى "سوتيساك رينتالاك" وهو رهينة من تايلاند، إحدى آخر الرهينتين في قطاع غزة.
وأكد المكتب أن "هناك رهينة واحدة لا يزال جثمانها محتجزا في غزة، وهي الرقيب أول ران غويلي".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العثور على رفات أحد الرهائن الثلاثة المتبقين في غزة
25 نوفمبر, 05:41 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، أنه تلقى "عينات رفات" من مسلحين فلسطينيين في غزة، عن طريق الصليب الأحمر. ونشر مكتب نتنياهو، أن بلاده تسلمت من الصليب الأحمر "عينات رفات" يعتقد أنها رفات لإحدى الرهينتين المتبقيين.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إرسال العينات إلى الطب الشرعي لفحصها، فيما لا يزال هناك رفات لتايلاندي وإسرائيلي في غزة، على حد قولها.
وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل، التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала