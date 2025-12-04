https://sarabic.ae/20251204/إسرائيل-تعلن-التعرف-على-جثمان-رهينة-تايلاندية-وتبقى-رهينة-واحدة-محتجزة-في-غزة-1107800061.html

إسرائيل تعلن التعرف على جثمان رهينة تايلاندية وتبقى رهينة واحدة محتجزة في غزة

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الجثمان الذي أعيد إلى تل أبيب يعود إلى رهينة تايلاندية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو أن الجثمان الذي أعيد إلى إسرائيل أمس يعود إلى "سوتيساك رينتالاك" وهو رهينة من تايلاند، إحدى آخر الرهينتين في قطاع غزة.وأكد المكتب أن "هناك رهينة واحدة لا يزال جثمانها محتجزا في غزة، وهي الرقيب أول ران غويلي".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، أنه تلقى "عينات رفات" من مسلحين فلسطينيين في غزة، عن طريق الصليب الأحمر. ونشر مكتب نتنياهو، أن بلاده تسلمت من الصليب الأحمر "عينات رفات" يعتقد أنها رفات لإحدى الرهينتين المتبقيين.وذكرت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم إرسال العينات إلى الطب الشرعي لفحصها، فيما لا يزال هناك رفات لتايلاندي وإسرائيلي في غزة، على حد قولها.وكانت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت الأسبوع الماضي، العثور على رفات أحد المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة المتبقين في قطاع غزة.ويأتي هذا التطور في سياق صفقة التبادل، التي جرت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ أفرجت الفصائل الفلسطينية خلالها عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ورفات 27 آخرين من أصل 28، وفق ما أعلنته الفصائل.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

