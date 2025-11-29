https://sarabic.ae/20251129/أردوغان-نتنياهو-قاتل-وإسرائيل-ما-تزال-تنتهك-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107623269.html

أردوغان: نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"القاتل"، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وقال أردوغان: "نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة، نعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين".وأضاف: "إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بذرائع واهية وحماس تتبنى نهجا صبورا في الحفاظ عليه رغم الاستفزازات، وهناك حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلام الصهيوني للحيلولة دون تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم".وأكمل: "قسم كبير ممن أعلنوا أنفسهم معارضين للحكومة في العالم الافتراضي اتضح أنهم عملاء خائنون تابعون لتنظيم "غولن" ويعملون بالوكالة لصالح أعداء تركيا، حكومتنا وتحالفنا ودولتنا عازمة بالكامل من أجل نجاح مسار تركيا بلا إرهاب". وفي 13 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

