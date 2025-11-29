أردوغان: نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة
أردوغان: نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"القاتل"، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T18:24+0000
2025-11-29T18:24+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان: "نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة، نعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين".وأضاف: "إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بذرائع واهية وحماس تتبنى نهجا صبورا في الحفاظ عليه رغم الاستفزازات، وهناك حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلام الصهيوني للحيلولة دون تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم".وأكمل: "قسم كبير ممن أعلنوا أنفسهم معارضين للحكومة في العالم الافتراضي اتضح أنهم عملاء خائنون تابعون لتنظيم "غولن" ويعملون بالوكالة لصالح أعداء تركيا، حكومتنا وتحالفنا ودولتنا عازمة بالكامل من أجل نجاح مسار تركيا بلا إرهاب". وفي 13 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
أردوغان: نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"القاتل"، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة بذريعة واهية، مؤكدا وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين.
وقال أردوغان: "نتنياهو قاتل وإسرائيل ما تزال تنتهك وقف إطلاق النار في غزة، نعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين".

وتابع: "شعبنا متضامن مع الشعب الفلسطيني ويرفض حملة التشويه الإعلامية التي يقودها أعداء تركيا، المؤسسات الإعلامية العالمية التي خيمت في إسطنبول خلال أحداث "غزي بارك" أغمضت عيونها تماما أمام مقتل أكثر من 270 صحفيا في غزة".

وأضاف: "إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بذرائع واهية وحماس تتبنى نهجا صبورا في الحفاظ عليه رغم الاستفزازات، وهناك حملة تضليل على المنصات الرقمية والإعلام الصهيوني للحيلولة دون تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم".
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
باكستان: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة ولكن لن نشارك في نزع سلاح "حماس"
17:35 GMT
وأكمل: "قسم كبير ممن أعلنوا أنفسهم معارضين للحكومة في العالم الافتراضي اتضح أنهم عملاء خائنون تابعون لتنظيم "غولن" ويعملون بالوكالة لصالح أعداء تركيا، حكومتنا وتحالفنا ودولتنا عازمة بالكامل من أجل نجاح مسار تركيا بلا إرهاب".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.

وفي 13 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
