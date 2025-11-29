https://sarabic.ae/20251129/باكستان-مستعدون-لإرسال-قوات-إلى-غزة-ولكن-لن-نشارك-في-نزع-سلاح-حماس-1107622223.html
باكستان: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة ولكن لن نشارك في نزع سلاح "حماس"
باكستان: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة ولكن لن نشارك في نزع سلاح "حماس"
29.11.2025
وقال دار خلال مؤتمر صحفي: "باكستان مستعدة لإرسال قوات إلى القوة الدولية المنتشرة لإحلال السلام في غزة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
باكستان: مستعدون لإرسال قوات إلى غزة ولكن لن نشارك في نزع سلاح "حماس"
أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم السبت، أن باكستان مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة لحفظ السلام، مشيرا إلى أنها لن تشارك في أي جهد لنزع سلاح حركة حماس.
وقال دار خلال مؤتمر صحفي: "باكستان مستعدة لإرسال قوات إلى القوة الدولية المنتشرة لإحلال السلام في غزة".
وتابع: "باكستان لن تشارك في أي جهد لنزع سلاح حماس أو إضعاف هيكل المقاومة الفلسطينية".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.
وفي 13 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.