https://sarabic.ae/20251129/حماس-الجيش-الإسرائيلي-يكثف-من-عمليات-قصفه-لقطاع-غزة-برا-وبحرا-وجوا-1107613699.html

"حماس": الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات قصفه لقطاع غزة برا وبحرا وجوا

"حماس": الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات قصفه لقطاع غزة برا وبحرا وجوا

سبوتنيك عربي

أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، "الكثافة غير المسبوقة لعمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة براً وبحراً وجواً خلال الليل الماضي"، مؤكدة أنها "تمثل... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-29T11:00+0000

2025-11-29T11:00+0000

2025-11-29T11:00+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7af6f21f65247db28d6fb8b8616d3031.jpg

ووصف المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، هذه الانتهاكات بأنها "خرق فاضح" للاتفاق، محذراً من أنها تهدد بانهيار الجهود الدبلوماسية الدولية.وأكد أن "تعمد الاحتلال قتل طفلين صباح اليوم في غارة جوية على منزل مدني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، يؤكد من جديد أن حرب الإبادة الجماعية مستمرة ضد أهالي القطاع"، مشدداً على أن "إطلاق النار لم يتوقف بل تغيرت وتيرته ليصبح أكثر وحشية".وأوضح أن "الغارات الليلية شملت قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق شرقي خان يونس ورفح جنوباً، وعمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في وسط القطاع، مما أسفر عن إصابات ونزوح جماعي لعشرات العائلات".وأشار قاسم، إلى أن "هذه الانتهاكات تأتي في سياق استمرار الاحتلال لسياسته الإجرامية منذ دخول اتفاق شرم الشيخ حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي"، داعيا الوسطاء والدول الضامنة والأطراف التي اجتمعت في قمة شرم الشيخ، إلى التحرك الجاد والفوري لوقف خروقات الاحتلال، وإلزام إسرائيل بتعهداتها، محذراً من أن عدم الرد السريع قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي يهدد الاستقرار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251129/رئيس-مجلس-النواب-المصري-الحرب-في-غزة-عرضت-المنطقة-لحرب-إقليمية-1107611720.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي