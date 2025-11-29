رئيس مجلس النواب المصري: الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس مجلس النواب المصري: الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية
رئيس مجلس النواب المصري: الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية
رئيس مجلس النواب المصري: الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية

08:51 GMT 29.11.2025
© AP Photoقصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي امتد لأكثر من عامين، تعرّض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية، وكاد يُشعل حربًا إقليمية شاملة تهدد أمن الشرق الأوسط بأكمله".
وفي كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء في القاهرة، شدد جبالي، على أن "جهود مصر الدبلوماسية المتواصلة توجت بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة"، وهو اتفاق يُعد "بارقة أمل" تضيء ظلام العامين الماضيين، ويُشكل بداية مسار جديد لبناء السلام.
وأوضح أن "هذا الاتفاق جاء ثمرة لجهود مصرية وعربية صادقة، بالتعاون مع شركاء دوليين، لإنهاء التصعيد وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية"، واصفا المنطقة بأنها تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة، مما يلقي بظلال وخيمة على الاستقرار الإقليمي.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات حاجة لحبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مصر تؤكد أهمية البدء الفوري بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة تأسيس البنية التحتية في غزة
27 نوفمبر, 08:59 GMT
وأكد رئيس مجلس النواب، أن "مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير سكانه"، مشددًا على التزام القاهرة بحل الدولتين، ورفض أي مخططات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: "مصر وقفت ضد محاولات إسرائيل لتقسيم القطاع، وتؤكد أن لا سبيل للسلام الدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".
وفي سياق الجهود الدولية، أبرز جبالي دور مصر في استضافة "قمة شرم الشيخ الدولية للسلام"، التي شهدت حضور أبرز قيادات العالم، لتشكيل "أساس وخارطة طريق" لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
"زاد العزة"... الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة
20 نوفمبر, 11:27 GMT
وأكد، في ختام كلمته، أن "هذه القمة برهنت على دور مصر كحائط صد، وصمام أمان للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على رفض أي مخططات تهجير أو تقسيم تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
