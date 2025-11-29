https://sarabic.ae/20251129/رئيس-مجلس-النواب-المصري-الحرب-في-غزة-عرضت-المنطقة-لحرب-إقليمية-1107611720.html

رئيس مجلس النواب المصري: الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية

رئيس مجلس النواب المصري: الحرب في غزة عرضت المنطقة لحرب إقليمية

أكد رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، أن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي امتد لأكثر من عامين، تعرّض الشعب الفلسطيني لإبادة جماعية، وكاد... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء في القاهرة، شدد جبالي، على أن "جهود مصر الدبلوماسية المتواصلة توجت بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة"، وهو اتفاق يُعد "بارقة أمل" تضيء ظلام العامين الماضيين، ويُشكل بداية مسار جديد لبناء السلام.وأوضح أن "هذا الاتفاق جاء ثمرة لجهود مصرية وعربية صادقة، بالتعاون مع شركاء دوليين، لإنهاء التصعيد وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية"، واصفا المنطقة بأنها تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة، مما يلقي بظلال وخيمة على الاستقرار الإقليمي.وأكد رئيس مجلس النواب، أن "مصر ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير سكانه"، مشددًا على التزام القاهرة بحل الدولتين، ورفض أي مخططات إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.وأضاف: "مصر وقفت ضد محاولات إسرائيل لتقسيم القطاع، وتؤكد أن لا سبيل للسلام الدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".وفي سياق الجهود الدولية، أبرز جبالي دور مصر في استضافة "قمة شرم الشيخ الدولية للسلام"، التي شهدت حضور أبرز قيادات العالم، لتشكيل "أساس وخارطة طريق" لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.وأكد، في ختام كلمته، أن "هذه القمة برهنت على دور مصر كحائط صد، وصمام أمان للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على رفض أي مخططات تهجير أو تقسيم تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في غزة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

