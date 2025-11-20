https://sarabic.ae/20251120/زاد-العزة-الهلال-الأحمر-المصري-يطلق-قافلة-مساعدات-عاجلة-إلى-قطاع-غزة--1107321985.html
وتحمل القافلة احتياجات شتوية عاجلة لتخفيف معاناة سكان القطاع، حيث تضم نحو 47,400 بطانية و74,250 قطعة ملابس شتوية وأكثر من 9,300 خيمة لإيواء النازحين، إلى جانب 11,800 طن من المساعدات الإنسانية تتوزع بين 7,450 طن سلال غذائية ودقيق وأكثر من 3 آلاف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وأكثر من 1,350 طن مواد بترولية، وفقا لما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن "أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا".وقالت وزارة الصحة في غزة، إن "25 شخصا قتلوا، يوم أمس الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية، فيما أصيب ما لا يقل عن 77 آخرين".وأضاف البيان أن "عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحديًا صارخًا للضامنين الأميركيين والإقليميين".وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
"زاد العزة"... الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة
أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 77، متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لإغاثة الفلسطينيين في مواجهة الشتاء القارس.
وتحمل القافلة احتياجات شتوية عاجلة لتخفيف معاناة سكان القطاع
، حيث تضم نحو 47,400 بطانية و74,250 قطعة ملابس شتوية وأكثر من 9,300 خيمة لإيواء النازحين، إلى جانب 11,800 طن من المساعدات الإنسانية تتوزع بين 7,450 طن سلال غذائية ودقيق وأكثر من 3 آلاف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وأكثر من 1,350 طن مواد بترولية، وفقا لما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري.
وانطلقت القافلة للمرة الأولى، في 27 يوليو/ تموز الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن "أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة،
منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا".
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن "25 شخصا قتلوا، يوم أمس الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية، فيما أصيب ما لا يقل عن 77 آخرين".
وجاء في بيان الحركة: "نرفض المزاعم الصهيونية بأن قواتهم تعرضت لإطلاق نار، ونعتبرها محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة".
وأضاف البيان أن "عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحديًا صارخًا للضامنين الأميركيين والإقليميين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.