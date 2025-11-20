https://sarabic.ae/20251120/زاد-العزة-الهلال-الأحمر-المصري-يطلق-قافلة-مساعدات-عاجلة-إلى-قطاع-غزة--1107321985.html

"زاد العزة"... الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 77، متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لإغاثة الفلسطينيين في...

وتحمل القافلة احتياجات شتوية عاجلة لتخفيف معاناة سكان القطاع، حيث تضم نحو 47,400 بطانية و74,250 قطعة ملابس شتوية وأكثر من 9,300 خيمة لإيواء النازحين، إلى جانب 11,800 طن من المساعدات الإنسانية تتوزع بين 7,450 طن سلال غذائية ودقيق وأكثر من 3 آلاف طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، وأكثر من 1,350 طن مواد بترولية، وفقا لما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق، أن "أكثر من 300 شخص قُتلوا في قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد عدد الضحايا".وقالت وزارة الصحة في غزة، إن "25 شخصا قتلوا، يوم أمس الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية، فيما أصيب ما لا يقل عن 77 آخرين".وأضاف البيان أن "عدد الشهداء تجاوز 300 منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى استمرار هدم المنازل وإغلاق معبر رفح، في ما يعدّ "تحديًا صارخًا للضامنين الأميركيين والإقليميين".وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن جميع الرهائن الـ20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

