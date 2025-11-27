عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
مصر تؤكد أهمية البدء الفوري بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة تأسيس البنية التحتية في غزة
مصر تؤكد أهمية البدء الفوري بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة تأسيس البنية التحتية في غزة
سبوتنيك عربي
أطلع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشار عبد العاطي، خلال اللقاء، إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة، مؤكدا على أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.ورحب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما أعرب عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.من جانبها، أشادت المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار فى المنطقة وكذا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددةً على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
مصر تؤكد أهمية البدء الفوري بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة تأسيس البنية التحتية في غزة

08:59 GMT 27.11.2025
أطلع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام.
وأشار عبد العاطي، خلال اللقاء، إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة، مؤكدا على أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
ورحب بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما أعرب عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.
من جانبها، أشادت المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار فى المنطقة وكذا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددةً على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
