بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
https://sarabic.ae/20251127/إسرائيل-تعرض-الخروج-الآمن-وحماس-تندد-هل-تعرقل-عقدة-أنفاق-رفح-مرحلة-ما-بعد-الحرب-1107537689.html
إسرائيل تعرض الخروج الآمن و"حماس" تندد... هل تعرقل "عقدة أنفاق رفح" مرحلة ما بعد الحرب؟
إسرائيل تعرض الخروج الآمن و"حماس" تندد... هل تعرقل "عقدة أنفاق رفح" مرحلة ما بعد الحرب؟
وبحسب المقترح، الذي أفادت به "القناة 12" الإسرائيلية، فإنه "سيتم احتجاز المقاتلين في السجون الإسرائيلية لفترة محددة قبل الإفراج عنهم وعودتهم إلى قطاع غزة، شرط إعلانهم نزع السلاح وعدم العودة لأي نشاط عسكري".وذكرت القناة أن "الوسطاء نقلوا العرض قبل أيام، إلا أن مقاتلي الحركة رفضوا الاستسلام". ونقلت عن مصدر إسرائيلي، قوله: "منحنا الإرهابيين في رفح خيار البقاء والإفراج عنهم، لكنهم لم يوافقوا حتى الآن، ويبدو أنهم اختاروا أن يصبحوا شهداء".وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة مقاتلين واعتقال اثنين بعد خروجهم من أحد الأنفاق جنوبي القطاع، بالإضافة إلى خمسة قُتلوا إثر خروجهم في وقت سابق. وتقول إسرائيل إنها قتلت 30 مقاتلًا فوق الأرض، بينما ما يزال نحو 100 مقاتل محاصرين تحت الأنفاق شرق رفح.في المقابل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".إقليميًا، أعلن مجلس الأمن القومي التركي استعداد أنقرة لتحمل مسؤولية الآليات التي تضمن الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدنة الحالية خطوة حيوية لوقف المأساة الإنسانية، ومطالبًا إسرائيل بوقف الانتهاكات والالتزام بالتفاهمات.يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل الضغط لإغلاق ملف الأنفاق قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت فشلت فيه مقترحات أمريكية سابقة لإيجاد مخرج لمقاتلي الحركة المحاصرين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
07:00 GMT 27.11.2025

قدّمت إسرائيل عرضًا لحركة حماس عبر وسطاء، يقضي بخروج جميع مقاتلي الحركة المحاصرين داخل أنفاق رفح وتسليم أنفسهم للقوات الإسرائيلية.
وبحسب المقترح، الذي أفادت به "القناة 12" الإسرائيلية، فإنه "سيتم احتجاز المقاتلين في السجون الإسرائيلية لفترة محددة قبل الإفراج عنهم وعودتهم إلى قطاع غزة، شرط إعلانهم نزع السلاح وعدم العودة لأي نشاط عسكري".
وذكرت القناة أن "الوسطاء نقلوا العرض قبل أيام، إلا أن مقاتلي الحركة رفضوا الاستسلام".
ونقلت عن مصدر إسرائيلي، قوله: "منحنا الإرهابيين في رفح خيار البقاء والإفراج عنهم، لكنهم لم يوافقوا حتى الآن، ويبدو أنهم اختاروا أن يصبحوا شهداء".
وأعلن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة مقاتلين واعتقال اثنين بعد خروجهم من أحد الأنفاق جنوبي القطاع، بالإضافة إلى خمسة قُتلوا إثر خروجهم في وقت سابق. وتقول إسرائيل إنها قتلت 30 مقاتلًا فوق الأرض، بينما ما يزال نحو 100 مقاتل محاصرين تحت الأنفاق شرق رفح.
في المقابل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين في الأنفاق، محمّلة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
ودعت "حماس" الوسطاء للتحرك العاجل للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وقالت إنها قدّمت خلال الشهر الماضي، أفكارًا وآليات لمعالجة الملف، إلا أن إسرائيل "نسفت جميع الجهود".
إقليميًا، أعلن مجلس الأمن القومي التركي استعداد أنقرة لتحمل مسؤولية الآليات التي تضمن الاستقرار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الهدنة الحالية خطوة حيوية لوقف المأساة الإنسانية، ومطالبًا إسرائيل بوقف الانتهاكات والالتزام بالتفاهمات.
يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل الضغط لإغلاق ملف الأنفاق قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت فشلت فيه مقترحات أمريكية سابقة لإيجاد مخرج لمقاتلي الحركة المحاصرين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025، وفي 13 أكتوبر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
