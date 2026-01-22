https://sarabic.ae/20260122/رئيس-اللجنة-الوطنية-لإدارة-غزة-يعلن-عن-موعد-فتح-معبر-رفح-بالاتجاهين-1109510534.html

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، أن معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن أمام الإدارة الوطنية الكثير من العمل لتحويل... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال شعث في تصريحاته: “ندعو المجتمع الدولي للعمل معنا والحكم علينا بأفعالنا”، مشددًا على أن الهدف هو إعادة النظام والمؤسسات في غزة بعد فترة طويلة من التحديات.وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، وكذلك مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المكثفة في دعم الدفع بالسلام في المنطقة.وأضاف شعث أن "هذه المبادرات خلقت فرصة لمستقبل جديد في غزة، مع التأكيد أن الأهم هو ما سيتلو هذه العملية الانتقالية لضمان استقرار دائم وتحسين حياة السكان".وشهد "منتدى دافوس"، في وقت سابق اليوم الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميًا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحًا باهرًا في غزة".وفي سياق متصل، وجّه ترامب تحذيرًا إلى حركة حماس، داعيًا إياها إلى التخلي عن سلاحها، ومؤكدًا أن عدم الالتزام بذلك "سيكون له عواقب خطيرة".وقال: "عناصر حماس يولدون والبنادق في أيديهم، لكن إذا لم يوفوا بوعودهم، فسنفعل اللازم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

