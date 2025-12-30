https://sarabic.ae/20251230/الرئيس-الجزائري-في-خطاب-للأمة-موقفنا-من-فلسطين-ثابت-وهناك-محاولات-لزرع-الفتنة-مع-تونس-1108738136.html

الرئيس الجزائري في خطاب للأمة: موقفنا من فلسطين ثابت وهناك محاولات لزرع الفتنة مع تونس

الرئيس الجزائري في خطاب للأمة: موقفنا من فلسطين ثابت وهناك محاولات لزرع الفتنة مع تونس

ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، خطابا للأمة أمام غرفتي البرلمان والطاقم الحكومي في قصر الأمم في الجزائر العاصمة

وقال الرئيس تبون أنه "يبارك الحركية التي طبعت البرلمان ومكنته من تكريس صلاحيات السلطة التشريعية، باستعمال حقها في مبادرة اقتراح القوانين، ومنها قانونا الجنسية وتجريم الاستعمار"، مؤكدا أنه "سيستجيب في الحوار الذي سيكون مع الأحزاب السياسية لكل ما تطلبه".وفي الشق الاقتصادي، قال تبون: "تم تحقيق إدماج الجزائر في حركية غير مسبوقة من الاستثمار، وأن الأجانب يشاركون بـ" 309 مشروع" استثماري مع تسجيل تراجع في معدل التضخم، وهو دليل أن اقتصادنا في حالة سالمة وسليمة وهذا ليس إنجاز رئيس الجمهورية وحده، بل كل إطارات وعمال الأمة".وشدد الرئيس الجزائري على أهمية دعم الدولة للمواطن البسيط قائلا: "لن يسجل علينا التاريخ أننا أوقفنا دعم المواطن البسيط فقد كنا في 2019،على شفا حفرة والخطاب السياسي كان يؤكد عدم القدرة على دفع الأجور، اليوم التزمنا برفع الأجور وسنزيد، والتزمنا بالتوظيف، (82000 وظيفة) وسنواصل في المستقبل".وفي العلاقات الدولية، شدد تبون أن "البلاد ستبقى ثابتة على موقفها من فلسطين، إذا لم يأتِ من جوار الجزائر الخير، فلن يأتِ منه الشر أبدا"، مؤكدا أن "الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج عن الحل بين أبناء الوطن الواحد".وأشاد الرئيس الجزائري بالروح الوطنية في تونس، التي وصفها بـ"القوية جدا والبعض يحاول تصويرها بأنها سهلة الافتراس"، قائلا: "هناك من يريد تفكيك الرابطة الأخوية بين الجزائر وتونس لاعتقادهم بأن ذلك يسهل افتراسها، الرئيس قيس سعيد لا هو مطبع ولا هو مهرول.. ومن يمسّ تونس فقد مسّ الجزائر".

