تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي
وقعت الجزائر وتونس، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، في إطار زيارة عمل يؤديها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إلى الجزائر من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي.
وخلال لقائه برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أشاد السهيلي بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا تطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، نقل السهيلي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز الشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات.
10 أبريل, 07:30 GMT
والتقى السهيلي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الجزائرية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لبحث آفاق التعاون العسكري وسبل تطويره، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية مثل الإرهاب، الاتجار بالبشر، الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة عبر الحدود.
كما زار السهيلي مقام الشهيد ووضع إكليلًا من الزهور تكريمًا للشهداء.
وأكد الوزير التونسي أهمية انتظام اللجنة العسكرية المشتركة، تبادل الزيارات والخبرات، وتكثيف التدريب والتكوين، مشددًا على استعداد تونس لتعزيز التعاون العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته، ثمّن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.
يشارإلى ان الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، مكملةً الاتفاقية الموقعة عام 2001، لتكون أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.
