تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي

تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي

وقعت الجزائر وتونس، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، في إطار زيارة عمل يؤديها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وخلال لقائه برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أشاد السهيلي بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا تطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، نقل السهيلي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز الشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات.كما زار السهيلي مقام الشهيد ووضع إكليلًا من الزهور تكريمًا للشهداء. من جهته، ثمّن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.يشارإلى ان الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، مكملةً الاتفاقية الموقعة عام 2001، لتكون أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.

