تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/تونس-و-الجزائر-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-1105742476.html
تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي
تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي
سبوتنيك عربي
وقعت الجزائر وتونس، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، في إطار زيارة عمل يؤديها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T03:54+0000
2025-10-08T03:54+0000
أخبار تونس اليوم
تونس
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103436/71/1034367135_0:35:3692:2112_1920x0_80_0_0_4deae844564292dd5435ab8777204327.jpg
وخلال لقائه برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أشاد السهيلي بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا تطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، نقل السهيلي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز الشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات.كما زار السهيلي مقام الشهيد ووضع إكليلًا من الزهور تكريمًا للشهداء. من جهته، ثمّن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.يشارإلى ان الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، مكملةً الاتفاقية الموقعة عام 2001، لتكون أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.
https://sarabic.ae/20250410/وزير-الخارجية-الجزائري-في-زيارة-إلى-تونس-فما-هي-أبعاد-هذه-الزيارة-1099398201.html
أخبار تونس اليوم
تونس
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103436/71/1034367135_414:0:3278:2148_1920x0_80_0_0_17fdd9637e06aa8bd84e5f8b004da215.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, تونس, الجزائر, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, تونس, الجزائر, العالم العربي

تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي

03:54 GMT 08.10.2025
© AP Photo / Anis Belghoulالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Anis Belghoul
تابعنا عبر
وقعت الجزائر وتونس، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون دفاعي تهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، في إطار زيارة عمل يؤديها وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إلى الجزائر من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي.
وخلال لقائه برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أشاد السهيلي بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين، مؤكدًا تطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، نقل السهيلي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز الشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات.
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى تونس... ما هي أبعاد هذه الزيارة؟
10 أبريل, 07:30 GMT

والتقى السهيلي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الجزائرية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لبحث آفاق التعاون العسكري وسبل تطويره، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية مثل الإرهاب، الاتجار بالبشر، الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة عبر الحدود.
كما زار السهيلي مقام الشهيد ووضع إكليلًا من الزهور تكريمًا للشهداء.

وأكد الوزير التونسي أهمية انتظام اللجنة العسكرية المشتركة، تبادل الزيارات والخبرات، وتكثيف التدريب والتكوين، مشددًا على استعداد تونس لتعزيز التعاون العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته، ثمّن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.

يشارإلى ان الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، مكملةً الاتفاقية الموقعة عام 2001، لتكون أكثر شمولية وتستجيب لتطلعات البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала