اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/اتفاقية-دفاعية-بين-تونس-والجزائر-ما-هي-القدرات-العسكرية-للدولتين-1105750770.html
اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
سبوتنيك عربي
تمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T09:42+0000
2025-10-08T09:42+0000
رصد عسكري
الجزائر
تونس
أخبار تونس اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102962/18/1029621841_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_75f26cfc24737779b551e5435d3d5dd7.jpg
وأمس الثلاثاء، وقعت الدولتان العربيتان، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لجيشي الدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.الجيش الجزائرييصنف بين أكثر 21 جيشا في العالم من حيث الإنفاق العسكري ويمتلك قوة بشرية ضخمة تضم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية بإجمالي 610 آلاف فرد.ميزانية الدفاع: 25 مليار دولار.القوات العاملة: 325 ألف فرد.القوات الاحتياطية: 135 ألف فرد.قوات شبه عسكرية: 150 ألف فرد.وفيما يتعلق بالعتاد العسكري، فإن الجيش الجزائري يمتلك 608 طائرات حربية تجعل قوته الجوية في المرتبة رقم 17 بين أضخم القوات الجوية في العالم بينها 102 مقاتلة و42 طائرة هجومية و63 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة، و87 طائرة تدريب و10 طائرات مهام خاصة و5 طائرات تزود بالوقود و299 مروحية بينها 74 مروحية هجومية.تمتلك الجزائر قوة دبابات تضم 1485 دبابة تجعلها في المرتبة الـ 11 عالميا، و26 ألف مركبة عسكرية و224 مدفعا ذاتي الحركة و483 مدفعا مقطورا و266 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الجزائري، فيصنف في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 110 وحدات بحرية تضم 8 فرقاطات و8 كورفيتات و6 غواصات و75 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.الجيش التونسيتصنف ميزانية الدفاع التونسية في المرتبة رقم 79 عالميا بـ 1.4 مليار دولار ويقدر حجم قوته البشرية بنحو 102 ألف فرد بينهم نحو 90 ألفا قوات عاملة و12 ألفا قوات شبه عسكرية.وتصنف القوة الجوية لتونس في المرتبة رقم 54 عالميا بـ 154 طائرة حربية تضم 11 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة و28 طائرة تدريب و29 طائرة مهام خاصة و101 مروحية.وتصنف قوة الدبابات التونسية في المرتبة رقم 70 عالميا بـ 90 دبابة، بينما يضم سلاح المدفعية 85 مدفعا.ويصنف الأسطول الحربي التونسي في المرتبة رقم 47 عالميا بـ 58 وحدة بحرية بينها 51 سفينة دورية.اتفاقية التعاون الدفاعيالتقى وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بحثا آفاق التعاون العسكري وسبل تطويره، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.ومن جهته، ثمن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.يشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، وهي مكملة للاتفاقية الموقعة عام 2001.
https://sarabic.ae/20251008/تونس-و-الجزائر-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-الدفاعي-1105742476.html
https://sarabic.ae/20240819/الرئيس-الجزائري-يثير-تفاعلا-بتصريح-الجيش-جاهز-إذا-فتحوا-الحدود-مع-غزة-فيديو-1091877542.html
https://sarabic.ae/20220812/الجيش-التونسي-يشتبك-مع-عناصر-إرهابية-في-ولاية-القصرين-1066338889.html
الجزائر
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102962/18/1029621841_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_c3cae8a08d67b9e4d836cb64cb662f49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الجزائر, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الجزائر, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن

اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟

09:42 GMT 08.10.2025
© AP Photo / Anis Belghoulالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Anis Belghoul
تابعنا عبر
تمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم.
وأمس الثلاثاء، وقعت الدولتان العربيتان، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.
ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لجيشي الدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
تونس و الجزائر توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي
03:54 GMT

الجيش الجزائري

يصنف بين أكثر 21 جيشا في العالم من حيث الإنفاق العسكري ويمتلك قوة بشرية ضخمة تضم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية بإجمالي 610 آلاف فرد.

ميزانية الدفاع: 25 مليار دولار.

القوات العاملة: 325 ألف فرد.

القوات الاحتياطية: 135 ألف فرد.

قوات شبه عسكرية: 150 ألف فرد.

وفيما يتعلق بالعتاد العسكري، فإن الجيش الجزائري يمتلك 608 طائرات حربية تجعل قوته الجوية في المرتبة رقم 17 بين أضخم القوات الجوية في العالم بينها 102 مقاتلة و42 طائرة هجومية و63 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة، و87 طائرة تدريب و10 طائرات مهام خاصة و5 طائرات تزود بالوقود و299 مروحية بينها 74 مروحية هجومية.
تمتلك الجزائر قوة دبابات تضم 1485 دبابة تجعلها في المرتبة الـ 11 عالميا، و26 ألف مركبة عسكرية و224 مدفعا ذاتي الحركة و483 مدفعا مقطورا و266 راجمة صواريخ.
أما الأسطول الحربي الجزائري، فيصنف في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 110 وحدات بحرية تضم 8 فرقاطات و8 كورفيتات و6 غواصات و75 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو
19 أغسطس 2024, 06:39 GMT

الجيش التونسي

تصنف ميزانية الدفاع التونسية في المرتبة رقم 79 عالميا بـ 1.4 مليار دولار ويقدر حجم قوته البشرية بنحو 102 ألف فرد بينهم نحو 90 ألفا قوات عاملة و12 ألفا قوات شبه عسكرية.
وتصنف القوة الجوية لتونس في المرتبة رقم 54 عالميا بـ 154 طائرة حربية تضم 11 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة و28 طائرة تدريب و29 طائرة مهام خاصة و101 مروحية.
وتصنف قوة الدبابات التونسية في المرتبة رقم 70 عالميا بـ 90 دبابة، بينما يضم سلاح المدفعية 85 مدفعا.
ويصنف الأسطول الحربي التونسي في المرتبة رقم 47 عالميا بـ 58 وحدة بحرية بينها 51 سفينة دورية.
الجيش التونسي على الحدود الليبية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
الجيش التونسي يشتبك مع عناصر إرهابية في ولاية القصرين
12 أغسطس 2022, 13:05 GMT

اتفاقية التعاون الدفاعي

التقى وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بحثا آفاق التعاون العسكري وسبل تطويره، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
ومن جهته، ثمن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.
يشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، وهي مكملة للاتفاقية الموقعة عام 2001.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала