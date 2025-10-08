https://sarabic.ae/20251008/اتفاقية-دفاعية-بين-تونس-والجزائر-ما-هي-القدرات-العسكرية-للدولتين-1105750770.html

اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟

تمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم. 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وأمس الثلاثاء، وقعت الدولتان العربيتان، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.ويسلط ذلك الضوء على القدرات العسكرية لجيشي الدولتين، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.الجيش الجزائرييصنف بين أكثر 21 جيشا في العالم من حيث الإنفاق العسكري ويمتلك قوة بشرية ضخمة تضم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية بإجمالي 610 آلاف فرد.ميزانية الدفاع: 25 مليار دولار.القوات العاملة: 325 ألف فرد.القوات الاحتياطية: 135 ألف فرد.قوات شبه عسكرية: 150 ألف فرد.وفيما يتعلق بالعتاد العسكري، فإن الجيش الجزائري يمتلك 608 طائرات حربية تجعل قوته الجوية في المرتبة رقم 17 بين أضخم القوات الجوية في العالم بينها 102 مقاتلة و42 طائرة هجومية و63 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة، و87 طائرة تدريب و10 طائرات مهام خاصة و5 طائرات تزود بالوقود و299 مروحية بينها 74 مروحية هجومية.تمتلك الجزائر قوة دبابات تضم 1485 دبابة تجعلها في المرتبة الـ 11 عالميا، و26 ألف مركبة عسكرية و224 مدفعا ذاتي الحركة و483 مدفعا مقطورا و266 راجمة صواريخ.أما الأسطول الحربي الجزائري، فيصنف في المرتبة رقم 32 عالميا بـ 110 وحدات بحرية تضم 8 فرقاطات و8 كورفيتات و6 غواصات و75 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.الجيش التونسيتصنف ميزانية الدفاع التونسية في المرتبة رقم 79 عالميا بـ 1.4 مليار دولار ويقدر حجم قوته البشرية بنحو 102 ألف فرد بينهم نحو 90 ألفا قوات عاملة و12 ألفا قوات شبه عسكرية.وتصنف القوة الجوية لتونس في المرتبة رقم 54 عالميا بـ 154 طائرة حربية تضم 11 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة و28 طائرة تدريب و29 طائرة مهام خاصة و101 مروحية.وتصنف قوة الدبابات التونسية في المرتبة رقم 70 عالميا بـ 90 دبابة، بينما يضم سلاح المدفعية 85 مدفعا.ويصنف الأسطول الحربي التونسي في المرتبة رقم 47 عالميا بـ 58 وحدة بحرية بينها 51 سفينة دورية.اتفاقية التعاون الدفاعيالتقى وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بحثا آفاق التعاون العسكري وسبل تطويره، مع التركيز على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.ومن جهته، ثمن الفريق أول شنقريحة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية الدفاعية في دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز القدرات العملياتية للجيشين.يشار إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل مجالات التكوين، التدريب، تبادل المعلومات، والتنسيق الميداني لتأمين الحدود، وهي مكملة للاتفاقية الموقعة عام 2001.

