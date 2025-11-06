https://sarabic.ae/20251106/الجزائر-وتونس-ومصر-تبحث-سبل-دعم-المسار-السياسي-الليبي-ومحللون-يؤكدون-أهمية-الدور-الإقليمي-1106806172.html
الجزائر وتونس ومصر تبحث سبل دعم المسار السياسي الليبي.. ومحللون يؤكدون أهمية الدور الإقليمي
الجزائر وتونس ومصر تبحث سبل دعم المسار السياسي الليبي.. ومحللون يؤكدون أهمية الدور الإقليمي
أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن ليبيا، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، على ضرورة إحياء المسار السياسي الليبي
وشدد البيان الختامي على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، وعلى الترابط بين الأمن والتنمية باعتبارهما عاملين متلازمين لبناء دولة موحدة وقوية.كما جدد الوزراء رفضهم لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي، ودعوا إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.وأكدت الدول الثلاث استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لدعم العملية السياسية، معبرة عن التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.دور أساسيمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس احميد، إنه "لا شك أن دول جوار ليبيا تولي اهتماما بالغا بأمن واستقرار البلاد، نظرا لما يمثله ذلك من انعكاسات مباشرة على أمنها القومي واستقرارها الداخلي".وأوضح احميد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدور المصري يعد الأبرز والأكثر تأثيرا واطلاعا على تطورات الأزمة الليبية، نظرا لامتلاك القاهرة مخاوف أمنية مشروعة، بحكم طول الحدود المشتركة مع ليبيا، وتشابك الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين".وأضاف احميد أن "تونس بدورها ترتبط بعلاقات وثيقة مع ليبيا تشمل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والروابط الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "تونس رغم ما تمر به من تحديات داخلية، لا تزال تتبنى موقف الحياد الإيجابي وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، إدراكا منها لأهمية استقرار ليبيا لأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي".أما الجزائر – بحسب احميد – "فلديها أيضا هواجس أمنية، لكن من المهم أن تقدّر الدور الذي يقوم به الجيش الليبي في تأمين الحدود المشتركة، وهو ما يسهم في حماية الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن الموقف الجزائري ما يزال غير واضح بما يكفي بشأن رؤيتها للحل السياسي في ليبيا".وأكد احميد أن "دول الجوار مطالبة بتكثيف جهودها لإقناع القوى الدولية بضرورة دعم الحلول الليبية – الليبية، لأن الملف الليبي لا يزال إلى حد كبير في قبضة الدول الكبرى منذ عام 2011، نتيجة التدخلات الأجنبية المتكررة ودور مجلس الأمن في إدارة الأزمة".وشدد على أن "إطلاق مبادرة عربية مغاربية سيكون خيارا أفضل وأكثر استقلالية من استمرار التدخلات الأجنبية"، مؤكدا أن "هذه الدول تبذل جهودا حقيقية لبلورة حل سياسي شامل، غير أن الضغط المصري يبقى الأكثر تأثيرا نظرا لما تمثله ليبيا من أهمية استراتيجية لمصر".وأكد أن "الدور المصري يأتي مكمّلا لأدوار إقليمية ودولية أخرى، مثل الدورين التركي والأمريكي، وكذلك الفرنسي والبريطاني"، معتبرا أن "التوازن بين هذه القوى هو ما سيحدد مستقبل التسوية في ليبيا ومسار الاستقرار فيها".حرص ودعمفيما أكد المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، أن "اجتماع الجزائر الخاص بليبيا، والذي جمع وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر، يأتي في إطار حرص دول الجوار على دعم المسار السياسي الليبي، والسعي إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، من خلال التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ودعم خارطة الطريق الأممية". وأضاف الشاعري أن "أمن ليبيا من أمن هذه الدول، واستقرارها من استقرارها، ولهذا فإن دول الجوار تُولي اهتماما كبيرا بإيجاد حل شامل للأزمة الليبية ولمّ شمل الفرقاء، كما يمكن لهذه الدول، من خلال التنسيق المشترك، أن تلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنازعة".ومضى مشيرا إلى أن "الجزائر ومصر تمتلكان تأثيرا مباشرا وتوازنا داخل أروقة الأمم المتحدة ومع الدول المتدخلة في الشأن الليبي، إلى جانب تونس التي ترتبط مع ليبيا بمصالح أمنية واقتصادية مشتركة".وأكد أن "هذا الثلاثي الإقليمي يمكن أن يساهم بفعالية في توحيد المواقف الإقليمية والدولية تجاه ليبيا، وخلق رؤية موحدة تدعم جهود الاستقرار"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة ترحب عادة بمثل هذه المبادرات والاجتماعات التي تصب في صالح الحل السياسي، ومن المتوقع أن تدعم مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي".وقال الشاعري: إن "تعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية سيعزز من فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، كما يبعث برسالة دعم واضحة للأطراف الليبية بأن دول الحوار تقف إلى جانبهم من أجل إنهاء الأزمة والذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، بما يضمن استقلال القرار الليبي داخليا وخارجيا بعيدا عن التدخلات الخارجية".
الجزائر وتونس ومصر تبحث سبل دعم المسار السياسي الليبي.. ومحللون يؤكدون أهمية الدور الإقليمي
أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن ليبيا، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، على ضرورة إحياء المسار السياسي الليبي ودعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء حالة الانسداد وتحقيق تسوية شاملة تقودها الأطراف الليبية نفسها.
وشدد البيان الختامي على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، وعلى الترابط بين الأمن والتنمية باعتبارهما عاملين متلازمين لبناء دولة موحدة وقوية.
كما جدد الوزراء رفضهم لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي، ودعوا إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأكدت الدول الثلاث استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لدعم العملية السياسية، معبرة عن التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس احميد، إنه "لا شك أن دول جوار ليبيا تولي اهتماما بالغا بأمن واستقرار البلاد، نظرا لما يمثله ذلك من انعكاسات مباشرة على أمنها القومي واستقرارها الداخلي".
وأوضح احميد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدور المصري يعد الأبرز والأكثر تأثيرا واطلاعا على تطورات الأزمة الليبية، نظرا لامتلاك القاهرة مخاوف أمنية مشروعة، بحكم طول الحدود المشتركة مع ليبيا، وتشابك الملفات الأمنية والاقتصادية بين البلدين".
وأشار إلى أن "مصر لعبت دورا مهما في وقف إطلاق النار عام 2019، وأسهمت في تهيئة المناخ للحوار بين الأطراف الليبية، من خلال استضافتها العديد من اللقاءات والمشاورات بين الفرقاء السياسيين والعسكريين، كما أن لمصر علاقات متوازنة مع مختلف المكونات الليبية، إضافة إلى روابط اقتصادية واستثمارات نشطة، الأمر الذي يجعلها مؤهلة للعب دور فاعل في تحقيق التهدئة والاستقرار".
وأضاف احميد أن "تونس بدورها ترتبط بعلاقات وثيقة مع ليبيا تشمل التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والروابط الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "تونس رغم ما تمر به من تحديات داخلية، لا تزال تتبنى موقف الحياد الإيجابي وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، إدراكا منها لأهمية استقرار ليبيا لأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي".
أما الجزائر – بحسب احميد – "فلديها أيضا هواجس أمنية، لكن من المهم أن تقدّر الدور الذي يقوم به الجيش الليبي في تأمين الحدود المشتركة، وهو ما يسهم في حماية الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن الموقف الجزائري ما يزال غير واضح بما يكفي بشأن رؤيتها للحل السياسي في ليبيا".
وأكد احميد أن "دول الجوار مطالبة بتكثيف جهودها لإقناع القوى الدولية بضرورة دعم الحلول الليبية – الليبية، لأن الملف الليبي لا يزال إلى حد كبير في قبضة الدول الكبرى منذ عام 2011، نتيجة التدخلات الأجنبية المتكررة ودور مجلس الأمن في إدارة الأزمة".
وشدد على أن "إطلاق مبادرة عربية مغاربية سيكون خيارا أفضل وأكثر استقلالية من استمرار التدخلات الأجنبية"، مؤكدا أن "هذه الدول تبذل جهودا حقيقية لبلورة حل سياسي شامل، غير أن الضغط المصري يبقى الأكثر تأثيرا نظرا لما تمثله ليبيا من أهمية استراتيجية لمصر".
وأكد أن "الدور المصري يأتي مكمّلا لأدوار إقليمية ودولية أخرى، مثل الدورين التركي والأمريكي، وكذلك الفرنسي والبريطاني"، معتبرا أن "التوازن بين هذه القوى هو ما سيحدد مستقبل التسوية في ليبيا ومسار الاستقرار فيها".
فيما أكد المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، أن "اجتماع الجزائر الخاص بليبيا، والذي جمع وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر، يأتي في إطار حرص دول الجوار على دعم المسار السياسي الليبي، والسعي إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، من خلال التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ودعم خارطة الطريق الأممية".
وأوضح الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدول أكدت في بيانها الختامي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وضرورة أن يكون الحل ليبيا خالصا قائما على المصالحة الوطنية الشاملة، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة وخارطة طريقها، إضافة إلى دعم الحوار المهيكل الذي يُفترض أن يفضي إلى إنهاء الانقسام السياسي وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف الشاعري أن "أمن ليبيا من أمن هذه الدول، واستقرارها من استقرارها، ولهذا فإن دول الجوار تُولي اهتماما كبيرا بإيجاد حل شامل للأزمة الليبية ولمّ شمل الفرقاء، كما يمكن لهذه الدول، من خلال التنسيق المشترك، أن تلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنازعة".
ومضى مشيرا إلى أن "الجزائر ومصر تمتلكان تأثيرا مباشرا وتوازنا داخل أروقة الأمم المتحدة ومع الدول المتدخلة في الشأن الليبي، إلى جانب تونس التي ترتبط مع ليبيا بمصالح أمنية واقتصادية مشتركة".
وأكد أن "هذا الثلاثي الإقليمي يمكن أن يساهم بفعالية في توحيد المواقف الإقليمية والدولية تجاه ليبيا، وخلق رؤية موحدة تدعم جهود الاستقرار"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة ترحب عادة بمثل هذه المبادرات والاجتماعات التي تصب في صالح الحل السياسي، ومن المتوقع أن تدعم مخرجات هذا الاجتماع الثلاثي".
وقال الشاعري: إن "تعاون دول الجوار مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية سيعزز من فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، كما يبعث برسالة دعم واضحة للأطراف الليبية بأن دول الحوار تقف إلى جانبهم من أجل إنهاء الأزمة والذهاب نحو انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال، بما يضمن استقلال القرار الليبي داخليا وخارجيا بعيدا عن التدخلات الخارجية".