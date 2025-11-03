محللون: غياب التنسيق بين المركزي والاقتصاد يعيق حل الأزمة النقدية في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
حصري
يشهد المشهد الاقتصادي في ليبيا حالة من الجدل المتصاعد حول الخطوات الإصلاحية التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي، في ظل استمرار تذبذب سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.
وبين مساعي المحافظ لإعادة التوازن النقدي وتحريك عجلة الاقتصاد، تتزايد مخاوف التجار ورجال الأعمال من تأثير تلك الإجراءات على السوق المحلية واستقرار الأسعار، بينما يترقب المواطن البسيط نتائج ملموسة تنعكس على معيشته اليومية.

ملامح غير واضحة

قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي الدكتور محمد درميش إن ملامح الإصلاحات النقدية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنها ـ للأسف الشديد ـ تخدم مصالح السوق الموازية والسماسرة أكثر مما تعزز الثقة في النظام المصرفي الرسمي.

وأوضح درميش في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن إجراءُ فرض الرسوم على عمليات الإيداع والسحب النقدي يعدّ خطوة تؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في البنوك، مضيفًا أن تقييد سقوف السحب ووضع شروط معقدة للحصول على السيولة منحَ مساحة أوسع لما وصفه بـ"جماعة السوق الموازي"، وأسهم في خلق بيئة خصبة للاحتكار والمضاربة في العملة، من خلال بيع الدولار بالصكوك المصرفية بأسعار مرتفعة، مما زاد الضغط على الطلب على الدولار ورفع من قيمته في السوق الموازية.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
17 أكتوبر, 07:04 GMT
وأكد الخبير الاقتصادي أن سياسات المصرف المركزي ما زالت دون المستوى المطلوب في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو ما انعكس سلبًا ـ بحسب قوله ـ على الأنشطة التجارية وحركة السوق المحلية، فضلاً عن تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم واتساع رقعة الفقر في البلاد.

وأكد أن غياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والتنفيذية يعرقل أي مسار جاد للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على ضرورة إدارة الأزمة الاقتصادية بسياسة موحدة واستراتيجية متابعة دقيقة للأوضاع بشكل يومي، لوضع خطة إصلاح حقيقية تمكّن الدولة الليبية من تحفيز الاقتصاد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.

واعتبر الخبير الاقتصادي محمد درميش أن من الضروري أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم عملية الاسترداد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، من خلال وضع آلية واضحة تُلزم كل مورد بتقديم ميزانية استيرادية سنوية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران من كل عام، لتكون مخصصة للسنة التالية، على أن تتضمن احتياجاته السنوية موزّعة على الأشهر والأسابيع بشكل دقيق.
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ليبيا تجري مباحثات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط
18 سبتمبر, 06:34 GMT
وأوضح درميش أن هذه الميزانيات ينبغي أن تُعتمد من إدارتي التجارة الخارجية والداخلية بوزارة الاقتصاد، لتُدرَج لاحقًا ضمن قاعدة بيانات رسمية لدى مصرف ليبيا المركزي، تُستَخدم في تحويل المبالغ اللازمة لتغطية احتياجات التجار والمصنّعين.
وأشار إلى أن ترك السوق دون تنظيم ورقابة يدفع بالتجار إلى التعامل مع السوق السوداء والسماسرة، وهو ما يفتح المجال أمام الفوضى ويضعف قدرة الدولة على المتابعة والمحاسبة.
وأكد درميش أن تنظيم عمليات التصدير والاستيراد عبر القنوات الرسمية هو الخيار الأمثل لضمان تدفق السلع والخدمات بشكل مستقر، ومراقبة الجودة، ومعاقبة المخالفين، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات والفوضى المالية.

غياب التنسيق

قال الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، إن الفترة الأخيرة شهدت تضاربًا واضحًا في القرارات الاقتصادية، خاصة بعد قرار وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية القاضي بمنع الاستيراد إلا عبر القنوات الشرعية.

وأوضح أن القرار من حيث المبدأ يُعتبر جيدًا من الناحية التنظيمية، لكنه في المقابل سيؤدي إلى تقليص حجم العملات الأجنبية النقدية المتداولة في السوق الموازي، ما قد ينعكس سلبًا على حركة السوق المحلي.
منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
اليونان تدعو ليبيا للمشاركة في محادثات ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
24 يوليو, 05:59 GMT
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن القرار بحاجة إلى آلية واضحة تمكّن صغار التجار من مزاولة نشاطهم في عمليات التوريد، سواء من خلال نظام الجملة أو عبر ترتيبات مرنة تسمح لهم بالشحن إلى ليبيا، خاصة في ظل اقتصار الاعتمادات المستندية على كبار التجار فقط، وهو ما يفتح الباب أمام تفاقم ظاهرة الاحتكار.
وأشار الخبير إلى أن مصرف ليبيا المركزي شارك في هذا الإرباك بعدم وضع آلية واضحة لصغار التجار، لافتاً إلى أن معالجة هذا الملف لا يجب أن تكون بقرارات فردية، بل عبر خطة متكاملة يشترك في إعدادها كل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لضمان التوازن في السوق.
وكشف أن محافظ المصرف المركزي كان قد اجتمع مؤخرًا مع عدد من التجار ووعدهم بإلغاء القرار، قبل أن يتراجع عن ذلك، مما زاد من حالة الارتباك في الأوساط التجارية.
وشدّد الخبير على أن استمرار التخبط في قرارات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي سيؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها تضرر صغار التجار والمستهلكين على حدّ سواء، نتيجة نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بسبب الاحتكار وغياب الرقابة الفعلية.
وأكد أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تنسيقًا مباشرًا وواضحًا بين المؤسستين، لأن الوضع الحالي لا يحتاج إلى مزيد من القرارات المتضاربة، بل إلى آلية عمل موحدة تُعيد الثقة إلى السوق وتحمي مصالح جميع الفئات الاقتصادية.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي
أمس, 14:41 GMT
وكان الخبير الاقتصادي، محمد درميش، قد قال، منتصف الشهر الماضي، إن العوامل التي أدّت إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية تعود إلى القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تم اتخاذها دون دراسة لتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح درميش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "على سبيل المثال، فإن قرار فرض ضريبة الواردات ساهم في المحافظة على سعر السوق الموازي فوق مستوى 3.50 دينار، ثم خلال أيام ارتفع إلى ما فوق العشرة دنانير. كذلك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأحادي الجانب، الذي فُرض من خلاله رسم على شراء العملة الصعبة، أدى إلى تحديد السعر عند 3.90 دينار مقابل الدولار، ومن ثم 3.70 دينار خلال سنوات 2018 إلى 2020".
وأضاف أن "القرار الكارثي الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في سنة 2020، بتوحيد سعر الصرف الرسمي عند 4.48 دينار للدولار الواحد، ثم في سنة 2024 فرض ضريبة أخرى وتخفيض رسمي جديد ليصبح السعر في المصرف المركزي 5.56 دينار مقابل الدولار، ومع الضريبة يصل إلى 6.25 دينار، كل تلك الإجراءات مجتمعة كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار الليبي".
