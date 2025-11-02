https://sarabic.ae/20251102/الحوار-المهيكل-يثير-الجدل-في-ليبيا-بين-الرفض-السياسي-والدعم-الأممي-1106659853.html

الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي

أثار إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء تلقي الترشيحات للمشاركة في "الحوار المهيكل" جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، إذ رفضت بعض الأطراف...

وبينما تؤكد البعثة أن الحوار المهيكل يمثل فرصة لإعادة الزخم إلى العملية السياسية المتعثرة، يرى معارضوه أنه قد يكرس الانقسام بدل أن يعالجه.في ظل هذه المواقف المتباينة، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل المسار السياسي الليبي، ومدى قدرة الأطراف المحلية والدولية على التوصل إلى تسوية شاملة تنهي حالة الجمود الراهنة.دوافع الرفضمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن أبرز دوافع الأطراف الليبية الرافضة للمشاركة في الحوار، وخاصة من الأجسام التنفيذية، تعود إلى تخوفها من فقدان مواقعها السياسية. فحكومة الوحدة الوطنية على سبيل المثال عندما وصلت مرحلة "الحوار المهيكل"، بدا واضحًا أن نهاية عمرها السياسي أصبحت مسألة وقت، خصوصا بعد غيابها عن التعليق أو الترحيب بأي من المبادرات الدولية المطروحة مؤخرا".وزاد موقف الحكومة تعقيدا بحسب العبدلي دخولها في أزمة مع حليفتها الإستراتيجية تركيا، بعد أن حاولت حكومة الوحدة الوطنية تقييد تحركات السفير التركي في ليبيا ومنعه من التواصل مع السلطات في شرق البلاد إلا بإذن من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.وأوضح العبدلي أن "هذا الموقف وضع الدبيبة في وضع صعب وضعيف أمام المجتمع الدولي، وأكد أنه أصبح على قناعة بأن نهاية حكومته باتت وشيكة".أما الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فقد أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها للحوار المهيكل، معتبرة أنه غير واضح المعالم، وأن المسار الأول المتعلق بتشكيل المفوضية لم يستكمل بعد.وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة تمضي في اتجاه حلول خارجية تتدخل فيها أطراف دولية، وهو ما تعتبره الحكومة تدخلا مرفوضا في الشأن الليبي. كما توعدت الحكومة أي جهة تقدم أسماء مرشحين للحوار من طرفها، معتبرة ذلك تجاوزا لصلاحياتها، وهو ما يعد بحسب العبدلي تطورا واضحا في موقف الرفض للحوار المهيكل.وبين العبدلي أن البعثة الأممية كانت قد طلبت من عدة جهات، من بينها الجامعات والبلديات والأحزاب السياسية، ترشيح ممثلين للمشاركة في الحوار، إلا أن رفض الحكومة الليبية لهذا الإجراء يضع البعثة في موقف حرج، خصوصا وأن الحكومة تبسط سيطرتها على مناطق الجنوب والشرق، مما يمنحها نفوذا أوسع ويحدّ من قدرة البعثة على إدارة الحوار بشكل فعال.وشدد العبدلي على أن هذا الرفض سيؤثر سلبا على العملية السياسية بأكملها، ويُعرقل جهود تجاوز حالة الجمود السياسي. وأضاف أن مجلس النواب أيضا عبّر من خلال تصريحات عدد من أعضائه عن رفضه للحوار المهيكل.وأكد أن ما يجري في الحقيقة ليس رفضا للحوار أو آلياته، بل هو خوف من فقدان السيطرة على مقاليد السلطة، خاصة وأن الحوار قد يُفضي إلى تشكيل مجلس تأسيسي يحل محل مجلسي النواب والدولة، ويقود إلى توحيد الحكومة في البلاد. ورغم أن البعثة لم تعلن صراحة عن نيتها تشكيل مجلس تأسيسي، إلا أن العبدلي يجزم بأن الحوار المهيكل سينتج عنه مجلس تأسيسي جديد، وحكومة موحدة تُنهي حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ سنوات.وأكد أنه لا يوجد ضمان لمشاركة جميع الأطراف الليبية في هذا الحوار، مشيرا إلى أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يمثل دليلا واضحا على دعم تلك الدول لخارطة الطريق الأممية بما فيها مشروع "الحوار المهيكل".وقال العبدلي إن البعثة الأممية ستستفيد من رفض الأجسام الحالية ودعم القوى الدولية الكبرى، ليكون ذلك دافعا نحو إنجاح الحوار المهيكل، مؤكدًا في ختام حديثه أن هذا الحوار سينجح، وأنه لن تكون هناك حالة انقسام جديدة، بل ستنبثق عنه حكومة واحدة وجسم تشريعي موحد، لتبدأ ليبيا مرحلة جديدة تنتهي فيها حقبة الانقسام السياسي التي أثقلت البلاد لسنوات طويلة.تخبط بين الأطرافمن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن رفض بعض الأطراف الليبية المشاركة في الحوار المهيكل لا يعدو كونه مجرد ذرائع تستخدمها الأطراف المعرقلة التي لا ترغب في تقدم العملية السياسية أو الوصول إلى الانتخابات.وأشار إلى أن تأثير هذا الرفض يظل محدودا ما لم يجد دعما دوليا أو إقليميا، مؤكدا أن بعض هذه الأطراف تتحدث بأصوات تتماهى مع مصالح دولية معينة، لكنها في حال غياب هذا الدعم لن تستطيع تعطيل مسار التسوية السياسية في ليبيا.وبين محفوظ أن هذه الأطراف ترفض أي مبادرات تهدف إلى إشراك شخصيات أو قوى سياسية من خارج دائرة السلطة الحالية، وتسعى إلى الاستفراد بالقرار السياسي، رغم أنها غير قادرة على تقديم حلول واقعية للأزمة.وأضاف أن إشراك أطراف جديدة في العملية السياسية من شأنه تسريع الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصا أن هذه الأطراف الجديدة هي الأكثر حرصًا على إنهاء حالة الانقسام والمضي نحو الاستقرار.واعتبر أن هذا الإطار يشكل منصة مناسبة للعمل المشترك وصياغة التوصيات النهائية التي يمكن أن تمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الوطني.وقال محفوظ إن البعثة الأممية، في حال استمرار مقاطعة بعض الأطراف، ستتجه إلى مجلس الأمن الدولي لطرح خيارات بديلة عن الأجسام الرافضة، مشددا على أن مسار الحوار المهيكل سيمضي قدمًا بدعم المجتمع الدولي، وأن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد بدل التمسك بمواقف تعرقل الحلول وتطيل أمد الأزمة.

