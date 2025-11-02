الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251102/الحوار-المهيكل-يثير-الجدل-في-ليبيا-بين-الرفض-السياسي-والدعم-الأممي-1106659853.html
الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي
الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي
سبوتنيك عربي
أثار إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء تلقي الترشيحات للمشاركة في "الحوار المهيكل" جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، إذ رفضت بعض الأطراف... 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T14:41+0000
2025-11-02T14:41+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6e056151a772d231d606f0a80bb9b14.jpg
وبينما تؤكد البعثة أن الحوار المهيكل يمثل فرصة لإعادة الزخم إلى العملية السياسية المتعثرة، يرى معارضوه أنه قد يكرس الانقسام بدل أن يعالجه.في ظل هذه المواقف المتباينة، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل المسار السياسي الليبي، ومدى قدرة الأطراف المحلية والدولية على التوصل إلى تسوية شاملة تنهي حالة الجمود الراهنة.دوافع الرفضمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن أبرز دوافع الأطراف الليبية الرافضة للمشاركة في الحوار، وخاصة من الأجسام التنفيذية، تعود إلى تخوفها من فقدان مواقعها السياسية. فحكومة الوحدة الوطنية على سبيل المثال عندما وصلت مرحلة "الحوار المهيكل"، بدا واضحًا أن نهاية عمرها السياسي أصبحت مسألة وقت، خصوصا بعد غيابها عن التعليق أو الترحيب بأي من المبادرات الدولية المطروحة مؤخرا".وزاد موقف الحكومة تعقيدا بحسب العبدلي دخولها في أزمة مع حليفتها الإستراتيجية تركيا، بعد أن حاولت حكومة الوحدة الوطنية تقييد تحركات السفير التركي في ليبيا ومنعه من التواصل مع السلطات في شرق البلاد إلا بإذن من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.وأوضح العبدلي أن "هذا الموقف وضع الدبيبة في وضع صعب وضعيف أمام المجتمع الدولي، وأكد أنه أصبح على قناعة بأن نهاية حكومته باتت وشيكة".أما الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فقد أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها للحوار المهيكل، معتبرة أنه غير واضح المعالم، وأن المسار الأول المتعلق بتشكيل المفوضية لم يستكمل بعد.وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة تمضي في اتجاه حلول خارجية تتدخل فيها أطراف دولية، وهو ما تعتبره الحكومة تدخلا مرفوضا في الشأن الليبي. كما توعدت الحكومة أي جهة تقدم أسماء مرشحين للحوار من طرفها، معتبرة ذلك تجاوزا لصلاحياتها، وهو ما يعد بحسب العبدلي تطورا واضحا في موقف الرفض للحوار المهيكل.وبين العبدلي أن البعثة الأممية كانت قد طلبت من عدة جهات، من بينها الجامعات والبلديات والأحزاب السياسية، ترشيح ممثلين للمشاركة في الحوار، إلا أن رفض الحكومة الليبية لهذا الإجراء يضع البعثة في موقف حرج، خصوصا وأن الحكومة تبسط سيطرتها على مناطق الجنوب والشرق، مما يمنحها نفوذا أوسع ويحدّ من قدرة البعثة على إدارة الحوار بشكل فعال.وشدد العبدلي على أن هذا الرفض سيؤثر سلبا على العملية السياسية بأكملها، ويُعرقل جهود تجاوز حالة الجمود السياسي. وأضاف أن مجلس النواب أيضا عبّر من خلال تصريحات عدد من أعضائه عن رفضه للحوار المهيكل.وأكد أن ما يجري في الحقيقة ليس رفضا للحوار أو آلياته، بل هو خوف من فقدان السيطرة على مقاليد السلطة، خاصة وأن الحوار قد يُفضي إلى تشكيل مجلس تأسيسي يحل محل مجلسي النواب والدولة، ويقود إلى توحيد الحكومة في البلاد. ورغم أن البعثة لم تعلن صراحة عن نيتها تشكيل مجلس تأسيسي، إلا أن العبدلي يجزم بأن الحوار المهيكل سينتج عنه مجلس تأسيسي جديد، وحكومة موحدة تُنهي حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ سنوات.وأكد أنه لا يوجد ضمان لمشاركة جميع الأطراف الليبية في هذا الحوار، مشيرا إلى أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يمثل دليلا واضحا على دعم تلك الدول لخارطة الطريق الأممية بما فيها مشروع "الحوار المهيكل".وقال العبدلي إن البعثة الأممية ستستفيد من رفض الأجسام الحالية ودعم القوى الدولية الكبرى، ليكون ذلك دافعا نحو إنجاح الحوار المهيكل، مؤكدًا في ختام حديثه أن هذا الحوار سينجح، وأنه لن تكون هناك حالة انقسام جديدة، بل ستنبثق عنه حكومة واحدة وجسم تشريعي موحد، لتبدأ ليبيا مرحلة جديدة تنتهي فيها حقبة الانقسام السياسي التي أثقلت البلاد لسنوات طويلة.تخبط بين الأطرافمن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن رفض بعض الأطراف الليبية المشاركة في الحوار المهيكل لا يعدو كونه مجرد ذرائع تستخدمها الأطراف المعرقلة التي لا ترغب في تقدم العملية السياسية أو الوصول إلى الانتخابات.وأشار إلى أن تأثير هذا الرفض يظل محدودا ما لم يجد دعما دوليا أو إقليميا، مؤكدا أن بعض هذه الأطراف تتحدث بأصوات تتماهى مع مصالح دولية معينة، لكنها في حال غياب هذا الدعم لن تستطيع تعطيل مسار التسوية السياسية في ليبيا.وبين محفوظ أن هذه الأطراف ترفض أي مبادرات تهدف إلى إشراك شخصيات أو قوى سياسية من خارج دائرة السلطة الحالية، وتسعى إلى الاستفراد بالقرار السياسي، رغم أنها غير قادرة على تقديم حلول واقعية للأزمة.وأضاف أن إشراك أطراف جديدة في العملية السياسية من شأنه تسريع الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصا أن هذه الأطراف الجديدة هي الأكثر حرصًا على إنهاء حالة الانقسام والمضي نحو الاستقرار.واعتبر أن هذا الإطار يشكل منصة مناسبة للعمل المشترك وصياغة التوصيات النهائية التي يمكن أن تمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الوطني.وقال محفوظ إن البعثة الأممية، في حال استمرار مقاطعة بعض الأطراف، ستتجه إلى مجلس الأمن الدولي لطرح خيارات بديلة عن الأجسام الرافضة، مشددا على أن مسار الحوار المهيكل سيمضي قدمًا بدعم المجتمع الدولي، وأن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد بدل التمسك بمواقف تعرقل الحلول وتطيل أمد الأزمة.
https://sarabic.ae/20251031/مركز-أمني-موحد-في-بنغازي-خطوة-على-طريق-إنهاء-الانقسام-وتوحيد-مؤسسات-ليبيا-1106604084.html
https://sarabic.ae/20251031/بعثة-الأمم-المتحدة-تبدأ-في-تلقي-ترشيحات-الحوار-المهيكل-ضمن-خارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-1106605746.html
https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يوافق-على-تجديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1106614142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c9b3c1acbfb04caa00e2505ee768ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

الحوار المهيكل يثير الجدل في ليبيا.. بين الرفض السياسي والدعم الأممي

14:41 GMT 02.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
أثار إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء تلقي الترشيحات للمشاركة في "الحوار المهيكل" جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، إذ رفضت بعض الأطراف الانخراط في هذا المسار معتبرة أنه تجاوز للخيارات الوطنية المطروحة، وتجاهل للواقع السياسي القائم.
وبينما تؤكد البعثة أن الحوار المهيكل يمثل فرصة لإعادة الزخم إلى العملية السياسية المتعثرة، يرى معارضوه أنه قد يكرس الانقسام بدل أن يعالجه.
في ظل هذه المواقف المتباينة، يبرز تساؤل جوهري حول مستقبل المسار السياسي الليبي، ومدى قدرة الأطراف المحلية والدولية على التوصل إلى تسوية شاملة تنهي حالة الجمود الراهنة.
دوافع الرفض
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن أبرز دوافع الأطراف الليبية الرافضة للمشاركة في الحوار، وخاصة من الأجسام التنفيذية، تعود إلى تخوفها من فقدان مواقعها السياسية. فحكومة الوحدة الوطنية على سبيل المثال عندما وصلت مرحلة "الحوار المهيكل"، بدا واضحًا أن نهاية عمرها السياسي أصبحت مسألة وقت، خصوصا بعد غيابها عن التعليق أو الترحيب بأي من المبادرات الدولية المطروحة مؤخرا".

وأضاف العبدلي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدرك أن حكومته تقترب من نهايتها، إذ لم تسجل له مؤخرا أي زيارات خارجية أو تحركات تهدف إلى كسب دعم الحلفاء أو المجتمع الدولي".

وزاد موقف الحكومة تعقيدا بحسب العبدلي دخولها في أزمة مع حليفتها الإستراتيجية تركيا، بعد أن حاولت حكومة الوحدة الوطنية تقييد تحركات السفير التركي في ليبيا ومنعه من التواصل مع السلطات في شرق البلاد إلا بإذن من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح العبدلي أن "هذا الموقف وضع الدبيبة في وضع صعب وضعيف أمام المجتمع الدولي، وأكد أنه أصبح على قناعة بأن نهاية حكومته باتت وشيكة".
مقر مجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مركز أمني موحد في بنغازي... خطوة على طريق إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات ليبيا
31 أكتوبر, 14:42 GMT
أما الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فقد أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها للحوار المهيكل، معتبرة أنه غير واضح المعالم، وأن المسار الأول المتعلق بتشكيل المفوضية لم يستكمل بعد.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة تمضي في اتجاه حلول خارجية تتدخل فيها أطراف دولية، وهو ما تعتبره الحكومة تدخلا مرفوضا في الشأن الليبي. كما توعدت الحكومة أي جهة تقدم أسماء مرشحين للحوار من طرفها، معتبرة ذلك تجاوزا لصلاحياتها، وهو ما يعد بحسب العبدلي تطورا واضحا في موقف الرفض للحوار المهيكل.
وبين العبدلي أن البعثة الأممية كانت قد طلبت من عدة جهات، من بينها الجامعات والبلديات والأحزاب السياسية، ترشيح ممثلين للمشاركة في الحوار، إلا أن رفض الحكومة الليبية لهذا الإجراء يضع البعثة في موقف حرج، خصوصا وأن الحكومة تبسط سيطرتها على مناطق الجنوب والشرق، مما يمنحها نفوذا أوسع ويحدّ من قدرة البعثة على إدارة الحوار بشكل فعال.
وشدد العبدلي على أن هذا الرفض سيؤثر سلبا على العملية السياسية بأكملها، ويُعرقل جهود تجاوز حالة الجمود السياسي. وأضاف أن مجلس النواب أيضا عبّر من خلال تصريحات عدد من أعضائه عن رفضه للحوار المهيكل.
وقال العبدلي بأسف إن بعض الأطراف الليبية تسعى فقط للحصول على عضوية في الحوار السياسي، وهو ما يضعها في موقف ضعف أمام البعثة الأممية، ويُظهر أنها تركض خلف مصالحها الخاصة لا خلف المصلحة الوطنية.
وأكد أن ما يجري في الحقيقة ليس رفضا للحوار أو آلياته، بل هو خوف من فقدان السيطرة على مقاليد السلطة، خاصة وأن الحوار قد يُفضي إلى تشكيل مجلس تأسيسي يحل محل مجلسي النواب والدولة، ويقود إلى توحيد الحكومة في البلاد. ورغم أن البعثة لم تعلن صراحة عن نيتها تشكيل مجلس تأسيسي، إلا أن العبدلي يجزم بأن الحوار المهيكل سينتج عنه مجلس تأسيسي جديد، وحكومة موحدة تُنهي حالة الانقسام السياسي المستمرة منذ سنوات.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بعثة الأمم المتحدة تبدأ في تلقي ترشيحات الحوار المهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية في ليبيا
31 أكتوبر, 15:54 GMT
وأكد أنه لا يوجد ضمان لمشاركة جميع الأطراف الليبية في هذا الحوار، مشيرا إلى أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يمثل دليلا واضحا على دعم تلك الدول لخارطة الطريق الأممية بما فيها مشروع "الحوار المهيكل".
وقال العبدلي إن البعثة الأممية ستستفيد من رفض الأجسام الحالية ودعم القوى الدولية الكبرى، ليكون ذلك دافعا نحو إنجاح الحوار المهيكل، مؤكدًا في ختام حديثه أن هذا الحوار سينجح، وأنه لن تكون هناك حالة انقسام جديدة، بل ستنبثق عنه حكومة واحدة وجسم تشريعي موحد، لتبدأ ليبيا مرحلة جديدة تنتهي فيها حقبة الانقسام السياسي التي أثقلت البلاد لسنوات طويلة.
تخبط بين الأطراف
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن رفض بعض الأطراف الليبية المشاركة في الحوار المهيكل لا يعدو كونه مجرد ذرائع تستخدمها الأطراف المعرقلة التي لا ترغب في تقدم العملية السياسية أو الوصول إلى الانتخابات.
وقال محفوظ في حديثه لـ "سبوتنيك" إن أي طرف موجود في السلطة اليوم لا يمتلك مبررات حقيقية لرفض الحوار، وأن جميع الأسباب التي تُطرح لا تعدو كونها تبريرات واهية للحفاظ على الوضع القائم. وأضاف أن هذه الأطراف لم تقدم أي بدائل واقعية أو حلول عملية يمكن الاعتماد عليها، ما يجعل حججها غير مقنعة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وأشار إلى أن تأثير هذا الرفض يظل محدودا ما لم يجد دعما دوليا أو إقليميا، مؤكدا أن بعض هذه الأطراف تتحدث بأصوات تتماهى مع مصالح دولية معينة، لكنها في حال غياب هذا الدعم لن تستطيع تعطيل مسار التسوية السياسية في ليبيا.
وبين محفوظ أن هذه الأطراف ترفض أي مبادرات تهدف إلى إشراك شخصيات أو قوى سياسية من خارج دائرة السلطة الحالية، وتسعى إلى الاستفراد بالقرار السياسي، رغم أنها غير قادرة على تقديم حلول واقعية للأزمة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
31 أكتوبر, 21:20 GMT
وأضاف أن إشراك أطراف جديدة في العملية السياسية من شأنه تسريع الوصول إلى تسوية شاملة، خصوصا أن هذه الأطراف الجديدة هي الأكثر حرصًا على إنهاء حالة الانقسام والمضي نحو الاستقرار.
وأكد محفوظ أن المشاركة في الحوار المهيكل مفتوحة أمام الجميع، وأن هذا الحوار يمثل فرصة لمشاركة مجتمعية واسعة ذات تنوع جغرافي وسياسي يعكس مختلف مكونات المجتمع الليبي.
واعتبر أن هذا الإطار يشكل منصة مناسبة للعمل المشترك وصياغة التوصيات النهائية التي يمكن أن تمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الوطني.
وقال محفوظ إن البعثة الأممية، في حال استمرار مقاطعة بعض الأطراف، ستتجه إلى مجلس الأمن الدولي لطرح خيارات بديلة عن الأجسام الرافضة، مشددا على أن مسار الحوار المهيكل سيمضي قدمًا بدعم المجتمع الدولي، وأن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع للمشاركة في صناعة مستقبل البلاد بدل التمسك بمواقف تعرقل الحلول وتطيل أمد الأزمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала