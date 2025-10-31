https://sarabic.ae/20251031/بعثة-الأمم-المتحدة-تبدأ-في-تلقي-ترشيحات-الحوار-المهيكل-ضمن-خارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-1106605746.html
بعثة الأمم المتحدة تبدأ في تلقي ترشيحات الحوار المهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية في ليبيا
بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأسبوع الحالي، في تلقي ترشيحات العضوية للمشاركة في الحوار المهيكل، وهو أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخارطة الطريق... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T15:54+0000
2025-10-31T15:54+0000
2025-10-31T15:54+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/83/1022178396_0:72:2146:1279_1920x0_80_0_0_5493a2816c99180e47513d097909165d.jpg
بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأسبوع الحالي، في تلقي ترشيحات العضوية للمشاركة في الحوار المهيكل، وهو أحد المكونات الثلاثة الأساسية لخارطة الطريق السياسية التي تيسرها البعثة، والتي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس/ آب الماضي.
ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات سياسات عملية تُمكّن من تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وصياغة رؤية وطنية مشتركة تعالج أسباب الصراع طويلة الأمد، وتدعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسية.
وأكدت البعثة أن الحوار لن يكون هيئة لصنع القرار، بل منصة تشاركية مفتوحة أمام فئات أوسع من المجتمع الليبي للمساهمة في تشكيل العملية السياسية وبناء توافق حول مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن الحوار سيتناول أيضًا القضايا العالقة من المسارات السياسية السابقة، بما يسهم في تيسير انتقال سياسي سلمي بعد الانتخابات المرتقبة.
ومن المقرر أن يُدعى نحو 120 شخصية ليبية للمشاركة في الحوار، مع إتاحة المجال أمام الجمهور لتقديم آرائهم من خلال استطلاعات رأي عبر الإنترنت ولقاءات مباشرة وافتراضية.
كما ستُنشأ منصات خاصة لتعزيز مشاركة المرأة والشباب، إذ تم تحديد نسبة 35% من المقاعد للنساء، إضافة إلى إنشاء منصة رقمية تشجع الشباب على التفاعل والمشاركة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها بدأت في تلقي الترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، إلى جانب المجموعات المجتمعية، مؤكدة احتفاظها بحق اختيار أعضاء إضافيين لضمان شمول التمثيل الجغرافي والثقافي والمهني في مختلف أنحاء ليبيا.