https://sarabic.ae/20251031/مركز-أمني-موحد-في-بنغازي-خطوة-على-طريق-إنهاء-الانقسام-وتوحيد-مؤسسات-ليبيا-1106604084.html

مركز أمني موحد في بنغازي... خطوة على طريق إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات ليبيا

مركز أمني موحد في بنغازي... خطوة على طريق إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات ليبيا

سبوتنيك عربي

في خطوة وصفت بالمهمة لتعزيز أمن واستقرار ليبيا، أعلنت الجهات العسكرية والأمنية عن اتفاق يقضي بإنشاء مركز مشترك لأمن الحدود في مدينة بنغازي، بدعم من بعثة الأمم... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T14:42+0000

2025-10-31T14:42+0000

2025-10-31T14:42+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081077587_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4ac53c62f1e70709e6f5c115a2b0b1ab.jpg

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز قدرات الدولة في مكافحة الهجرة غير النظامية وضبط المعابر الحدودية، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد.أمر محسوممن جانبه، قال الأكاديمي الليبي، راقي المسماري، إنه يعتقد أن "ما طرحته بعثة الأمم المتحدة بشأن "الحوار المهيكل" يشير إلى أن مساره سيكون محددًا، يبدأ بالجانب الأمني، ثم الاقتصادي، وصولا إلى الحوكمة".وأشار إلى أنه "لا يرى وجود خلافات جوهرية بين العناصر الأمنية والعسكرية في الشرق أو الغرب"، موضحا أن "الانقسام في ليبيا يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من كونه أمنيا أو عسكريا".وأكد المسماري أنه في حال دفعت البعثة الأممية أو الدول النافذة باتجاه دمج جميع الأطراف في جسم واحد وجيش موحد، فقد تنجح هذه المساعي في تقريب وجهات النظر، وبناء جسور الثقة، وإبعاد شبح الانقسام داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية".وأوضح أن "للبعثة الأممية دورا كبيرا في هذا المسار"، مشيرا إلى أن "الموقف الأمريكي يركز على 3 محاور أساسية هي: الأمن، والاقتصاد، والحوكمة". وقال إن "البعثة عندما طرحت خارطة الطريق السابقة، ركزت على الجانب السياسي وتغيير المناصب، بخلاف الطرح الأمريكي الذي يعطي الأولوية للجوانب الأمنية والاقتصادية والإدارية".كما أشار إلى أن المستشار السياسي للبعثة مرتبط بمركز الحوار الإنساني في جنيف، وهو ما يعكس بحسب قوله "تغيرا في سياسة البعثة، واعترافا بالدور الأمريكي الأكثر فاعلية في توجيه مسارها".وأكد المسماري أنه "لا يتوقع وجود تحديات كبيرة أمام تنفيذ هذا الاتفاق، لأن الشارع الليبي متفق على أهمية تأمين الحدود ووقف تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو أوروبا"، مؤكدا أن "الظروف السياسية مهيأة لتوحيد بعض التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن نجاح ذلك سيكون ممكنا طالما وُجد دعم دولي قوي لهذه الجهود".خطوات مهمةمن جهة أخرى، قال المحلل السياسي، محمد بشير الناكوع، إن "خطوة إنشاء المركز المشترك لأمن الحدود ستسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات الأمنية بين المؤسسات الليبية، ما يساعد على القبض على المجرمين والتصدي للخروقات الأمنية داخل البلاد".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا المركز سيسهم في خلق آلية تشغيل مشتركة بدلًا من الازدواجية وتضارب المهام، الأمر الذي من شأنه تقليص نفوذ المجموعات غير الرسمية، وتسهيل تطبيق القوانين والإجراءات الأمنية في المعابر، وتعزيز عمليات التفتيش وتبادل المعلومات بين مختلف مؤسسات الدولة".وأكد الناكوع أن "إنشاء المركز سيساعد أيضا في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، من خلال تبادل المعلومات حول أماكن تواجد المهاجرين والمسارات التي يسلكونها للدخول إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى تفعيل مراكز الرصد واستحداث دوريات برية وبحرية مشتركة، وتوفير كوادر متخصصة لمعالجة الحالات الإنسانية للمهاجرين، بما في ذلك العلاج والإحصاء والتوثيق".وأشار الناكوع إلى أنه "في حال عدم وجود دعم حقيقي واهتمام دولي بالمركز، فقد تواجه التجربة خطر الفشل"، مؤكدا أن "وجود هياكل موازية داخل المؤسسات الأمنية قد يعيق عمل المركز ويعرقل تحقيق السيطرة الموحدة، مما يستوجب وضع خطوات تنفيذ متدرجة واتفاقات واضحة حول الصلاحيات بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني".ونبّه المحلل السياسي، محمد بشير الناكوع، إلى أن "الفساد والرشاوى يشكلان خطرا حقيقيا على فاعلية المراكز الأمنية، لما لهما من تأثير مباشر على نقص الموارد وضعف التجهيزات اللوجستية والمرافق الفنية"، داعيا إلى "مراقبة شفافة وتخصيص موارد كافية تضمن استدامة عمل المركز وتحقيق أهدافه الأمنية والإنسانية".

https://sarabic.ae/20251027/الأمم-المتحدة-تمهد-لحوار-وطني-شامل-لتسريع-تنفيذ-خارطة-الطريق-الانتخابية-في-ليبيا-1106430496.html

https://sarabic.ae/20251004/محللون-بعثة-أممية-تقوم-بتدوير-الأزمة-في-ليبيا-وأطراف-محلية-ترفض-التغيير-1105607654.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك