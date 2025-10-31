مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

21:20 GMT 31.10.2025
© Photo / x.comمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Photo / x.com
وافق مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة عام جديد يمتد حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2026 وذلك بعد التجديد السابق الذي تم اعتماده عام 2024.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لـ "أخبار الأمم المتحدة" على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قالت فيه البعثة الأممية تتولى تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا لقرار المجلس رقم 2542 لسنة 2020.
وفي أكتوبر 2024، أصدر مجلس الأمن قرارا مماثلا للتجديد للبعثة وهي القرار الذي تعمل بموجبه حتى الآن.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت البعثة لمجلس الأمن الدولي خريطة طريق لقيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، تتضمن 3 محاور أساسية في مقدمتها اعتماد إطار انتخابي فعال للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما تضمنت الخطة التشديد على ضرورة توحيد المؤسسات في ظل حكومة جديدة، إضافة إلى إطلاق حوار منظم حول قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بعثة الأمم المتحدة تبدأ في تلقي ترشيحات الحوار المهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية في ليبيا
15:54 GMT
وأضافت أنها تتيح للجمهور الليبي فرصًا لتقديم آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا الجوهرية التي يتناولها الحوار والتي قد تقود إلى الانتخابات لا سيما ملفات: شكل الحكم والوضع الأمني والوضع الاقتصادي وملف المصالحة وحقوق الإنسان.
وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
