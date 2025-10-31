https://sarabic.ae/20251031/مجلس-الأمن-يوافق-على-تجديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1106614142.html

مجلس الأمن يوافق على تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لـ "أخبار الأمم المتحدة" على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قالت فيه البعثة الأممية تتولى تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا لقرار المجلس رقم 2542 لسنة 2020.وفي أكتوبر 2024، أصدر مجلس الأمن قرارا مماثلا للتجديد للبعثة وهي القرار الذي تعمل بموجبه حتى الآن.وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت البعثة لمجلس الأمن الدولي خريطة طريق لقيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، تتضمن 3 محاور أساسية في مقدمتها اعتماد إطار انتخابي فعال للانتخابات الرئاسية والتشريعية.كما تضمنت الخطة التشديد على ضرورة توحيد المؤسسات في ظل حكومة جديدة، إضافة إلى إطلاق حوار منظم حول قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.وأضافت أنها تتيح للجمهور الليبي فرصًا لتقديم آرائهم، والمشاركة في مناقشة القضايا الجوهرية التي يتناولها الحوار والتي قد تقود إلى الانتخابات لا سيما ملفات: شكل الحكم والوضع الأمني والوضع الاقتصادي وملف المصالحة وحقوق الإنسان.وتعاني البلاد من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

