ليبيا تجري مباحثات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط

18.09.2025

وأفادت بوابة الوسط، مساء الأربعاء، بأن المحادثات من الجانب الليبي ترأسها المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الطاهر الباعور، ومن الجانب اليوناني وزير الخارجية جيورجوس غيرابتريتيس.وجاءت المباحثات ضمن زيارة العمل الرسمية التي أجراها الباعور إلى أثينا على رأس وفد من الخبراء الليبيين، حيث تبادل الجانبان اليوناني والليبي خلال جلسة المحادثات وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.وبحث الطرفان الجهود المشتركة للحد من أزمة الهجرة غير القانونية، وكذلك تبادلا الرؤى حول مسألة ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة المتعلقة بالمناطقة البحرية المتقابلة بين البلدين في شرق البحر المتوسط.وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار المباشر والعمل من خلال تعاون إيجابي مثمر يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.ويشار إلى أن ليبيا تقدمت رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بشأن مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة "كريت".وقدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة، في الـ20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط، كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها "غير صالحة قانونيا بموجب القانون البحري الدولي".وأوضحت الصحيفة أن طرابلس تتهم أثينا بـ"خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا"، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها "إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".

