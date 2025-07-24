https://sarabic.ae/20250724/اليونان-تدعو-ليبيا-للمشاركة-في-محادثات-ترسيم-المنطقة-الاقتصادية-الخالصة-1102973882.html

اليونان تدعو ليبيا للمشاركة في محادثات ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة

اليونان تدعو ليبيا للمشاركة في محادثات ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى المشاركة في محادثات ترسيم المنطقة... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T05:59+0000

2025-07-24T05:59+0000

2025-07-24T05:59+0000

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ونقلت بوابة "الوسط"، مساء الأربعاء، عن ميتسوتاكيس، أن اليونان تتعامل مع الجانبين في ليبيا، مجددا التأكيد على أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية بشأن الحدود البحرية لا تنتج أي أثر قانوني.وقال ميتسوتاكيس: "ندعو حكومة طرابلس للدخول في محادثات مع اليونان بشأن ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة".وذكرت الصحيفة أن "اليونان تحظى بالاتحاد الأوروبي إلى جانبها، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي مع مصر والسعودية والإمارات وعلى ليبيا أن تقرر، من كلا الجانبين، ما إذا كانت تريد التحالف مع جارتها المباشرة، التي تُتيح لها بوابة إلى الاتحاد الأوروبي، أو البقاء متحالفة حصريا مع تركيا".وأشار ميتسوتاكيس إلى أن بلاده أحبطت عمليات توغل منظمة للمهاجرين في الماضي.وقدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة في العشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، ونشِرت في الثالث من شهر يوليو/تموز الجاري، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.يتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها "غير صالحة قانونيا بموجب القانون البحري الدولي".ويأتي هذا فيما تشكك المذكرة الليبية فيما يسمى "الخط الوسط" الذي حددته اليونان، وهو الخط الذي يُشكل أساسا لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت، حيث تؤكد ليبيا أن هذه المياه محل نزاع ثنائي لم يُحل بعد، وتعتبرها جزءًا من نطاقها البحري.وأوضحت الصحيفة أن طرابلس تتهم أثينا بخلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي.وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها الشديد، إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".

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