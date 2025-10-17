https://sarabic.ae/20251017/ليبيا-حكومة-الدبيبة-توقع-مع-تركيا-إعلانا-لإنشاء-لجنة-اقتصادية-وتجارية-مشتركة-1106100557.html

ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، توقيع إعلان مشترك مع تركيا، لإنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بهدف "توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعميق... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت "بوابة الوسط"، مساء أمس الخميس، أن هذا الإعلان جاء خلال لقاء جمع وزيري المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، على هامش المنتدى التركي الأفريقي بمدينة إسطنبول.وبحسب البوابة، ركّز اللقاء الثنائي على تعزيز وتطوير العلاقات الليبية التركية في مختلف المجالات، ومتابعة أعمال اللجنة الليبية التركية المشتركة إحدى أهم آليات التعاون بين البلدين.ووفقا للبوابة، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.ويشار إلى أن المنتدى التركي الأفريقي يركز على "تعزيز التكامل الاقتصادي، وتسهيل التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية"، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 40 مليار دولار سنويا.وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، وقّعت في شهر يوليو/ تموز الماضي، مع نظيرتها التركية، اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام زوبي، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووكيل الوزارة.وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى "تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي"، حيث أكد عبد السلام زوبي، أن هذه الخطوة "تمثل جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي".ويأتي هذا الأمر، في وقت جدّد الجانب التركي التزامه "بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين"، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا، شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارين وتقنيات وتدريب بدني)". ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقيات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.

