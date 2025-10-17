ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/ليبيا-حكومة-الدبيبة-توقع-مع-تركيا-إعلانا-لإنشاء-لجنة-اقتصادية-وتجارية-مشتركة-1106100557.html
ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، توقيع إعلان مشترك مع تركيا، لإنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بهدف "توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعميق... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T07:04+0000
2025-10-17T07:04+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_0:118:1137:758_1920x0_80_0_0_4668c9d5c0a49c1d700a441ca4f9ca3f.jpg
وذكرت "بوابة الوسط"، مساء أمس الخميس، أن هذا الإعلان جاء خلال لقاء جمع وزيري المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، على هامش المنتدى التركي الأفريقي بمدينة إسطنبول.وبحسب البوابة، ركّز اللقاء الثنائي على تعزيز وتطوير العلاقات الليبية التركية في مختلف المجالات، ومتابعة أعمال اللجنة الليبية التركية المشتركة إحدى أهم آليات التعاون بين البلدين.ووفقا للبوابة، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.ويشار إلى أن المنتدى التركي الأفريقي يركز على "تعزيز التكامل الاقتصادي، وتسهيل التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية"، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 40 مليار دولار سنويا.وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، وقّعت في شهر يوليو/ تموز الماضي، مع نظيرتها التركية، اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام زوبي، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووكيل الوزارة.وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى "تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي"، حيث أكد عبد السلام زوبي، أن هذه الخطوة "تمثل جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي".ويأتي هذا الأمر، في وقت جدّد الجانب التركي التزامه "بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين"، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا، شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارين وتقنيات وتدريب بدني)". ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقيات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250711/اتفاقية-عسكرية-جديدة-بين-حكومة-الدبيبة-وتركيا-تثير-مخاوف-انتهاك-السيادة-وتعميق-الانقسام-في-ليبيا-1102597331.html
https://sarabic.ae/20250514/تركيا-تدعو-الأطراف-المتنازعة-في-ليبيا-إلى-الحوار-ووقف-إطلاق-النار-1100545345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091711070_126:0:1137:758_1920x0_80_0_0_f478cd8c5854eff80599f0fa1ba8500f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

ليبيا.. حكومة "الدبيبة" توقع مع تركيا إعلانا لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة

07:04 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhovرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Dmitry Astakhov
تابعنا عبر
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، توقيع إعلان مشترك مع تركيا، لإنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، بهدف "توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعميق التعاون المستقبلي بين البلدين".
وذكرت "بوابة الوسط"، مساء أمس الخميس، أن هذا الإعلان جاء خلال لقاء جمع وزيري المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، على هامش المنتدى التركي الأفريقي بمدينة إسطنبول.
وبحسب البوابة، ركّز اللقاء الثنائي على تعزيز وتطوير العلاقات الليبية التركية في مختلف المجالات، ومتابعة أعمال اللجنة الليبية التركية المشتركة إحدى أهم آليات التعاون بين البلدين.
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
اتفاقية عسكرية جديدة بين حكومة الدبيبة وتركيا تثير مخاوف "انتهاك السيادة وتعميق الانقسام" في ليبيا
11 يوليو, 12:53 GMT
ووفقا للبوابة، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتعزيز أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ويشار إلى أن المنتدى التركي الأفريقي يركز على "تعزيز التكامل الاقتصادي، وتسهيل التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية"، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 40 مليار دولار سنويا.

ويشكل المنتدى فرصة لإطلاق مشاريع مشتركة، ودعم الشركات التركية العاملة في مجالات الإنشاءات والطاقة والزراعة في أفريقيا، وفق أهداف المؤتمر.

وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، وقّعت في شهر يوليو/ تموز الماضي، مع نظيرتها التركية، اتفاقية تعاون لرفع قدرات الجيش الليبي كأولوية لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة.
وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام زوبي، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووكيل الوزارة.
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
تركيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار ووقف إطلاق النار
14 مايو, 18:57 GMT
وتعود أهداف الاتفاقية الليبية التركية المشتركة إلى "تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي"، حيث أكد عبد السلام زوبي، أن هذه الخطوة "تمثل جزءا من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي".
ويأتي هذا الأمر، في وقت جدّد الجانب التركي التزامه "بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين"، حيث سبق في العام 2019، توقيع حكومة "الوفاق" السابقة، اتفاق تعاون عسكري مع تركيا، يتضمن إرسال مستشارين وبناء قدرات الجيش الليبي.
وأبرم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في العام 2022، اتفاقيتي تعاون مع تركيا، شملت "تطوير القدرات الجوية للقوات الليبية (طيارين وتقنيات وتدريب بدني)". ومن بين ما تضمنته تلك الاتفاقيات أيضا، تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وتأسيس لجنة عسكرية مشتركة بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала