ليبيا وثرواتها البديلة للنفط.. بين الإهمال وإمكانات الاستغلال

رغم امتلاك ليبيا مصادر ثروة طبيعية متنوّعة يمكن أن تشكل رافدا اقتصاديا قويا إلى جانب النفط، إلا أن هذه الموارد لا تزال بعيدة عن دائرة الاستغلال الأمثل. 07.10.2025

فبينما تعتمد البلاد منذ عقود على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تهمل قطاعات واعدة مثل الطاقة الشمسية، والزراعة، والثروة السمكية، والسياحة، والمعادن النادرة.هذا الاعتماد الأحادي جعل الاقتصاد الليبي هشا أمام تقلبات أسعار النفط والأزمات السياسية، وأضعف فرص تحقيق تنمية مستدامة.ومع تزايد الدعوات لتنويع مصادر الدخل، يطرح السؤال حول الأسباب الحقيقية وراء غياب استراتيجية واضحة لاستثمار هذه الموارد.ثروات ضخمةيرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن الاقتصاد في أي دولة يقوم على ثلاثة أنواع من الموارد: الطبيعية والبشرية والمالية، موضحا أن تفاعل هذه الموارد فيما بينها يولد الثروة، ويقاس مدى استغلالها وفق ثلاثة معايير هي: الكفاءة والفاعلية والكفاية.وتابع: "يضاف إلى ذلك عدد من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية مثل صندوق الجهاد، صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، شركة الاستثمار الوطني، الأوقاف، جمعية الدعوة الإسلامية، صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التضامن الاجتماعي وغيرها من المؤسسات ذات رؤوس الأموال الكبيرة بالدولار والدينار".وأشار إلى أن ليبيا تمتلك أيضا فرصا استثمارية كبيرة من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تتيح تمويل العديد من المشاريع، لافتا إلى أن ما ذكر "ما هو إلا قليل من كثير من الموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد".أما فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، أوضح درميش أن ليبيا تمتلك ساحلا يبلغ طوله أكثر من 1900 كيلومتر، ومصادر طاقة متنوعة، بالإضافة إلى مساحات زراعية واسعة، وجبال تيبستي الغنية بالذهب والمعادن وفق تقارير مركز بحوث العلوم الصناعية، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الذي يمنحها ميزة في مجالي النقل البحري والجوي.وأكد درميش أن كل هذه العوامل تعزز قوة الاقتصاد الليبي وقدرته التنافسية، وتتيح له فرصا حقيقية لتنويع مصادر الدخل وخلق بدائل عن النفط والغاز.وفي معرض حديثه عن العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، أوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الإرادة السياسية والإدارة الكفؤة قبل عام 2011، بينما كانت الانقسامات السياسية والصراعات وعدم الاستقرار بعد عام 2011 هي السبب الرئيس في تعطيل استغلال الموارد وإدارة شؤون الدولة بفعالية.وأكد أن السبيل لجعل ليبيا دولة لا تعتمد على إيرادات النفط يكمن في الإدارة السليمة. ليبيا تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات المالية ما يؤهلها لتجاوز كل التحديات. والاقتصاد الليبي في جوهره قوي، والمركز المالي للبلاد جيد جدا، وما تحتاجه ليبيا اليوم هو إدارة رشيدة تعرف كيف تدير مواردها وتستثمرها في الاتجاه الصحيح.وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يسهم في خفض التكاليف، إلى جانب تطوير الزراعة والصناعات التحويلية، مؤكدا أن موقع ليبيا الجغرافي المتميز يجعلها مؤهلة لتكون رائدة في مختلف المجالات، "لكن النجاح يتطلب فقط إدارة جيدة وكفؤة".موارد مهيأة للاستغلاليرى الأكاديمي الليبي ناصر ذاوود، في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هناك العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تشكل بدائل حقيقية للنفط في دعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الثروة البحرية، مشيرا إلى أن ليبيا تطل على البحر الأبيض المتوسط بساحل يمتد لحوالي ألفي كيلومتر، ما يجعلها تملك إمكانات هائلة في مجال الصيد البحري والصناعات المرتبطة به.وأوضح ذاوود أن الثقافة المجتمعية السائدة في ليبيا تعد من أبرز العوائق أمام الاستفادة من هذا المورد الحيوي، إذ لم يترسخ بعد مفهوم الاستثمار في الثروة البحرية إلا لدى نسبة محدودة من الليبيين الذين اكتسبوا هذه الثقافة من الخارج. وأضاف أن التعاون أو الشراكة مع الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال يمكن أن يسهم في استغلال هذا المورد بشكل مستدام، شرط أن تراعى الحمولة البيئية والحفاظ على الأنواع النادرة.وتحدث ذاوود أيضا عن الطاقة الشمسية كمورد واعد، موضحا أن الصحراء الليبية، التي تعد جزءا واسعا من الصحراء الكبرى، توفر بيئة مثالية لاستثمار الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء وتصديرها إلى الخارج، إضافة إلى إمكانية تقليل الاعتماد على النفط والمساهمة في استدامة الموارد الطبيعية.وأشار إلى أن ليبيا تمتلك كذلك معالم طبيعية وآثارا تاريخية فريدة، خصوصًا في شرق البلاد وجنوبها، من بحيرات ونقوش صخرية تعود للعصور ما قبل التاريخ، فضلا عن الآثار المعمارية القديمة التي تعد من أهم شواهد الحضارات الإنسانية، مبينا أن استثمار هذه المواقع في قطاع السياحة الداخلية والخارجية يمكن أن يحقق عوائد مالية كبيرة للدولة ويساهم في تنويع مصادر الدخل.وأكد ذاوود أن أكبر عائق أمام الاستثمار في هذه الموارد البديلة هو نقص الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة على إدارة هذه القطاعات بفعالية.العمل على الاستدامةأكد الأكاديمي الليبي، عصام جادالله، أن ليبيا تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والبشرية التي يمكن استغلالها بشكل مباشر وفعّال لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن العقول المتعلمة والمبدعة تمثل أهم مورد تمتلكه البلاد، كونها الأساس في أي عملية تنموية حقيقية.كما نبه إلى أن ليبيا تتميز بتنوع نباتي طبيعي واسع، يدخل معظمُه في التركيبات العلاجية، مثل نبات الخروب والشيح والعرعار، التي تصدر دون رقابة أو تنظيم فعال.وأضاف أن الثروة البحرية تمثل موردا آخر لم يستغل كما يجب، فعلى الرغم من امتلاك ليبيا أطول ساحل على البحر المتوسط، إلا أنه غير مستغل بالشكل الأمثل في مجالات السياحة والصيد البحري وإنشاء الموانئ والمصانع، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لاقتصاد البلاد.وأشار جادالله إلى أن الصحراء الليبية تمثل موردا طبيعيا ضخما، فهي تضم جزءا كبيرا من الصحراء الكبرى التي تُعد من أهم المناطق البيئية في العالم، ويمكن أن تستثمر في السياحة الصحراوية، وسباقات الرالي، ومشروعات الطاقة البديلة.كما أكد أن السياحة بشكل عام تعد من أهم الموارد المهملة في ليبيا، رغم ما تمتلكه من تاريخ حضاري عريق وتنوع بيئي وجغرافي مدهش، حيث تتوزع فيها الجبال والغابات والصحراء والسواحل، إلى جانب مناخ معتدل وتنوع حيواني بري يجعلها من أجمل بلدان البحر المتوسط.كما أشار إلى غياب مشاريع التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية، وضعف القوانين والتشريعات التي تحمي الموارد الطبيعية، فضلًا عن تراجع روح الوطنية في مؤسسات الدولة.وأكد جادالله أن الطريق الأمثل نحو استغلال موارد ليبيا يكمن في تبني استراتيجيات واضحة ومستدامة، تبدأ من الاستثمار في التعليم والعقول الليبية، موضحًا أن التجارب العالمية الناجحة أثبتت أن التعليم هو مفتاح الاستدامة والتقدم.وشدد على ضرورة تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في التغيير الإيجابي، ووضع خطط بعيدة المدى لتطوير الزراعة وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب تعزيز التعاون المحلي والدولي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق قوانين صارمة لحماية الموارد من العبث، مع تحفيز المبدعين والمتعاونين.

