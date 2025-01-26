مشاركة روسية في معرض ليبيا للغذاء.. خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.. صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دورته السادسة، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات في أرض معرض طرابلس الدولي، ويقام في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويجمع المعرض عددا من كبريات الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والاستيراد والتصدير وتقنيات التعبئة والتغليف وتجهيز المصانع، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وافتتح المعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
المشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
كما يتيح معرض ليبيا للغذاء فرصا للشركات الصناعية لتوسيع نطاق عملها، والوصول إلى أسواق جديدة وجمهور أكبر، تحت إشراف ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وقال المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات هيثم قراوش، إن "المعرض يشهد في العام الحالي مشاركة محلية ودولية واسعة، إذ بلغ عدد الشركات الدولية المشاركة أكثر من 100 شركة من عدة دول مثل روسيا وإيطاليا وتركيا ومصر والهند وسريلانكا وتايلاند والسعودية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية".
وتابع قراوش في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تعتبر المشاركة الروسية في عام 2025، هي الأولى من نوعها في المعرض، إذ قدمت إحدى الشركات الروسية المتخصصة في النكهات مشاركتها بشكل فاعل، وكانت إضافة مميزة لهذا الحدث".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
المشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف قراوش: "نأمل في أن يكون لدينا وكيل روسي للشركات للمشاركة بشكل أكبر في الدورات المقبلة للمعرض، وذلك نظرا لأهمية روسيا كدولة صناعية متقدمة في مجال الصناعات الغذائية، كما نهدف إلى تكثيف مشاركتها في المعارض القادمة لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
المشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
مشاركة روسية
من ناحيته، قال مدير شركة "ألاتروج الماسية"، وكيل منتجات "PINCH & DROP" الروسية في ليبيا، مروان القبايلي، إن "المنتجات الروسية بدأت في دخول السوق الليبي منذ عدة سنوات، نظرا لجودتها العالية وأسعارها التنافسية مقارنة بالمنتجات الأخرى".
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالمشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
المشاركة الروسية في النسخة السادسة من معرض ليبيا للغذاء/ 26 يناير/ كانون الثاني 2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف القبايلي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك إقبالا كبيرا على المنتجات الروسية في السوق الليبي، إذ تحظى هذه المنتجات بطلب متزايد، بفضل احتوائها على مواد حافظة طبيعية تحافظ على قيمتها الغذائية وتضمن جودتها لفترة أطول".
ويعد معرض ليبيا السنوي للغذاء، من أبرز الأحداث في مجال صناعة الغذاء، ويمنح فرصا حقيقية لأصحاب الشركات التجارية والموردين للحصول على منتجات غذائية عالية الجودة من 16 دولة.