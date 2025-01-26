https://sarabic.ae/20250126/مشاركة-روسية-في-معرض-ليبيا-للغذاء-خطوة-نحو-تعزيز-العلاقات-التجارية-بين-البلدين-صور-1097169714.html

مشاركة روسية في معرض ليبيا للغذاء.. خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.. صور

مشاركة روسية في معرض ليبيا للغذاء.. خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.. صور

سبوتنيك عربي

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دورته السادسة، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات في أرض معرض طرابلس الدولي، ويقام في الفترة... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T11:48+0000

2025-01-26T11:48+0000

2025-01-26T11:48+0000

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ويجمع المعرض عددا من كبريات الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والاستيراد والتصدير وتقنيات التعبئة والتغليف وتجهيز المصانع، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وافتتح المعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى ليبيا.كما يتيح معرض ليبيا للغذاء فرصا للشركات الصناعية لتوسيع نطاق عملها، والوصول إلى أسواق جديدة وجمهور أكبر، تحت إشراف ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.وقال المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات هيثم قراوش، إن "المعرض يشهد في العام الحالي مشاركة محلية ودولية واسعة، إذ بلغ عدد الشركات الدولية المشاركة أكثر من 100 شركة من عدة دول مثل روسيا وإيطاليا وتركيا ومصر والهند وسريلانكا وتايلاند والسعودية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية".وأضاف قراوش: "نأمل في أن يكون لدينا وكيل روسي للشركات للمشاركة بشكل أكبر في الدورات المقبلة للمعرض، وذلك نظرا لأهمية روسيا كدولة صناعية متقدمة في مجال الصناعات الغذائية، كما نهدف إلى تكثيف مشاركتها في المعارض القادمة لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين".مشاركة روسيةمن ناحيته، قال مدير شركة "ألاتروج الماسية"، وكيل منتجات "PINCH & DROP" الروسية في ليبيا، مروان القبايلي، إن "المنتجات الروسية بدأت في دخول السوق الليبي منذ عدة سنوات، نظرا لجودتها العالية وأسعارها التنافسية مقارنة بالمنتجات الأخرى".ويعد معرض ليبيا السنوي للغذاء، من أبرز الأحداث في مجال صناعة الغذاء، ويمنح فرصا حقيقية لأصحاب الشركات التجارية والموردين للحصول على منتجات غذائية عالية الجودة من 16 دولة.

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