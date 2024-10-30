https://sarabic.ae/20241030/ليبيا-الوحدة-الوطنية-تكشف-عن-جولة-تراخيص-استكشافات-نفطية-جديدة-1094330583.html
ليبيا... "الوحدة الوطنية" تكشف عن جولة تراخيص استكشافات نفطية جديدة
ليبيا... "الوحدة الوطنية" تكشف عن جولة تراخيص استكشافات نفطية جديدة
سبوتنيك عربي
كشف وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، خليفة رجب عبد الصادق، قرب الإعلان عن جولة تراخيص استكشاف جديدة للموارد النفطية والغازية. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T16:37+0000
2024-10-30T16:37+0000
2024-10-30T16:37+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية حديثه عن جولة الاستكشافات النفطية الجديدة أمام مستثمرين إيطاليين مشيرا إلى فرص الاستثمار المرتبطة بهذه الجولات، وذلك خلال صالون قطاع الطاقة والتعدين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي.وقدم الوزير الليبي "نبذة عن المحاور الرئيسية لفرص الاستثمار للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز والمرتبط بزيادة الإنتاج إلى معدل مليوني برميل يوميا، ومعدل أربعة مليارات قدم مكعب غاز يوميا. ووفق أحدث بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الليبية للنفط، فقد بلغ معدل إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي 1.3 مليون برميل يوميا خلال الـ24 ساعة الماضية.في السياق ذاته نوه وزير النفط المكلف إلى "الاستثمارات المتوقعة والمطلوبة في مجال الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والتي من شأنها أن تمكّن البلاد من الاستغناء عن كميات أكبر من الغاز وتوفيرها لغرض التصدير". من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الذي حضر جزءا من فعاليات الصالون في مداخلته "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق شراكة متوازنة مع الجانب الإيطالي لأجل إطلاق حزمة من الاستثمارات والتعاون الليبي الإيطالي في مجال النفط والغاز". يشارك إلى أنه شارك في الجلسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، والمهندس فرج الشندولي مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، ولفيف من الشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز وعدد من الشركات الوطنية من القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.
https://sarabic.ae/20241029/ميلوني-تعلن-موعد-استئناف-الخطوط-الجوية-الإيطالية-رحلاتها-مع-ليبيا-1094283361.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
ليبيا... "الوحدة الوطنية" تكشف عن جولة تراخيص استكشافات نفطية جديدة
كشف وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، خليفة رجب عبد الصادق، قرب الإعلان عن جولة تراخيص استكشاف جديدة للموارد النفطية والغازية.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية حديثه عن جولة الاستكشافات النفطية الجديدة أمام مستثمرين إيطاليين مشيرا إلى فرص الاستثمار المرتبطة بهذه الجولات، وذلك خلال صالون قطاع الطاقة والتعدين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي.
وقدم الوزير الليبي "نبذة عن المحاور الرئيسية لفرص الاستثمار للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز والمرتبط بزيادة الإنتاج إلى معدل مليوني برميل يوميا، ومعدل أربعة مليارات قدم مكعب غاز يوميا.
ووفق أحدث بيانات رسمية صادرة عن المؤسسة الليبية للنفط، فقد بلغ معدل إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي 1.3 مليون برميل يوميا خلال الـ24 ساعة الماضية.
في السياق ذاته نوه وزير النفط المكلف إلى "الاستثمارات المتوقعة والمطلوبة في مجال الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والتي من شأنها أن تمكّن البلاد من الاستغناء عن كميات أكبر من الغاز وتوفيرها لغرض التصدير".
من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الذي حضر جزءا من فعاليات الصالون في مداخلته "أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق شراكة متوازنة مع الجانب الإيطالي لأجل إطلاق حزمة من الاستثمارات والتعاون الليبي الإيطالي في مجال النفط والغاز".
يشارك إلى أنه شارك في الجلسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان، والمهندس فرج الشندولي مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، ولفيف من الشركات الإيطالية في مجال النفط والغاز وعدد من الشركات الوطنية من القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.