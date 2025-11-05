عربي
القوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة
الآلية الثلاثية بشأن ليبيا تعقد اجتماعها في الجزائر الخميس
الآلية الثلاثية بشأن ليبيا تعقد اجتماعها في الجزائر الخميس
وأعلنت الخارجية التونسية في بيان لها أن وزيرها محمد علي النفطي سيتعاون مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر.وأكد البيان أن الاجتماع سيركز أيضاً على "سبل العمل على تهيئة المناخ الملائم، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تكرس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، وتعزز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة". من جانبها، أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن وزيرها عبد العاطي توجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية، حسبما ذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وأوضح بيانها أنه "من المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
الآلية الثلاثية بشأن ليبيا تعقد اجتماعها في الجزائر الخميس

21:53 GMT 05.11.2025
© United Nations Mission in Libya
يجتمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، غداً الخميس، في العاصمة الجزائرية، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا ضمن آلية التشاور الثلاثي، وفق بيانين أصدرتهما الخارجيات التونسية والمصرية.
وأعلنت الخارجية التونسية في بيان لها أن وزيرها محمد علي النفطي سيتعاون مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر.
وأوضح البيان أن "الاجتماع سيبحث آخر تطورات الوضع في دولة ليبيا الشقيقة، ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها دول الجوار الثلاث بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي ـ الليبي".
وأكد البيان أن الاجتماع سيركز أيضاً على "سبل العمل على تهيئة المناخ الملائم، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تكرس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، وتعزز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
محللون: غياب التنسيق بين المركزي والاقتصاد يعيق حل الأزمة النقدية في ليبيا
3 نوفمبر, 15:55 GMT
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن وزيرها عبد العاطي توجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية، حسبما ذكرت جريدة "الشروق" المصرية.
وأوضح بيانها أنه "من المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".
وأضاف البيان أن عبد العاطي "سيشارك أيضا خلال الزيارة في اجتماع الآلية الثلاثية بشأن ليبيا التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه".
مقر الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
بعثة الأمم المتحدة تبدأ في تلقي ترشيحات الحوار المهيكل ضمن خارطة الطريق السياسية في ليبيا
31 أكتوبر, 15:54 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
