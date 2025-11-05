https://sarabic.ae/20251105/الآلية-الثلاثية-بشأن-ليبيا-تعقد-اجتماعها-في-الجزائر-الخميس-1106779981.html

الآلية الثلاثية بشأن ليبيا تعقد اجتماعها في الجزائر الخميس

الآلية الثلاثية بشأن ليبيا تعقد اجتماعها في الجزائر الخميس

سبوتنيك عربي

يجتمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، غداً الخميس، في العاصمة الجزائرية، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا ضمن آلية التشاور الثلاثي، وفق بيانين أصدرتهما الخارجيات... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T21:53+0000

2025-11-05T21:53+0000

2025-11-05T21:53+0000

أخبار ليبيا اليوم

أخبار تونس اليوم

الجزائر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093144044_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_d8ca70444549a9f2c98787c7145dc06a.jpg

وأعلنت الخارجية التونسية في بيان لها أن وزيرها محمد علي النفطي سيتعاون مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف، في الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر.وأكد البيان أن الاجتماع سيركز أيضاً على "سبل العمل على تهيئة المناخ الملائم، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تكرس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، وتعزز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة". من جانبها، أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن وزيرها عبد العاطي توجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية، حسبما ذكرت جريدة "الشروق" المصرية. وأوضح بيانها أنه "من المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

https://sarabic.ae/20251103/محللون-غياب-التنسيق-بين-المركزي-والاقتصاد-يعيق-حل-الأزمة-النقدية-في-ليبيا-1106691719.html

https://sarabic.ae/20251031/بعثة-الأمم-المتحدة-تبدأ-في-تلقي-ترشيحات-الحوار-المهيكل-ضمن-خارطة-الطريق-السياسية-في-ليبيا-1106605746.html

أخبار تونس اليوم

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار مصر الآن