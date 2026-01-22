https://sarabic.ae/20260122/متحدث-باسم-حركة-فتح-وجود-روسيا-ضمانة-لـمجلس-السلام-في-غزة-1109536235.html

متحدث باسم حركة "فتح": وجود روسيا ضمانة لـ"مجلس السلام" في غزة

متحدث باسم حركة "فتح": وجود روسيا ضمانة لـ"مجلس السلام" في غزة

تطرق المتحدث باسم حركة فتح من رام الله، إياد أبو زنيط، إلى أهمية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى موسكو، مؤكدا أن "العلاقة مع روسيا علاقة وطيدة... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

ووفقا لأبو زنيط، فإن "هذه الزيارة تأتي في إطار أن القضية الفلسطينية اليوم أصبح يتم التعامل معها كقضية نفوذ أكثر مما هناك اعتبار للشعب الفلسطيني، وبالتالي إقامة مجلس سلام ومحاولة استثناء الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، كل ذلك دعا إلى هذه الزيارة للتشاور مع الرئيس الروسي والحكومة الروسية".وردا على سؤال عما تطلبه فلسطين في هذه المرحلة من موسكو، قال: "باعتبار موسكو دولة ذات تأثير، نطلب أن تدفع باتجاه أن يكون هناك مسارا سياسيا موثوقا يفضي إلى دولة فلسطينية، وأن تحاول قدر الإمكان منع مخططات التهجير الإسرائيلية، إضافة الى ادخال المساعدات إلى قطاع غزة واستكمال المرحلة الثانية من الخطة".وفي حال انضمت روسيا إلى مجلس السلام، علق أبو زنيط أن "وجودها اليوم يؤكد أن هناك ضمانة لأن يسير مجلس السلام ضمن مسار قد يفضي إلى حل، لهذا دخول روسيا إلى هذا المجلس هو صمام أمان كي لا يستفرد النظام الأمريكي"، مشيرا إلى أن "موسكو وسياستها الخارجية قائمة على التوازن، وهي تتعامل مع النظام الرسمي الفلسطيني، ولكن أيضا لها علاقتها الجيدة مع كافة الفصائل الفلسطينية، وهذا يجعل هناك إمكانية للتدخل الروسي في كل مفاصل القضية الفلسطينية".وتساءل قائلا: "بوجود دول معارضة مثل موسكو والصين خارج مجلس السلام، من يتبقى في هذا العام؟ وهذا سيجعل المجلس هشا"، مشددا على "ضرورة تغيير هذه القواعد، وضم دول إن أراد أن ينجح هذا المجلس ذات ثقل مثل روسيا، الصين، فرنسا وغيرها"، مؤكدا ان "روسيا اليوم لها موقع سواء أرادت الإدارة الأمريكية أم لم ترد، وهي تفرض حضورها بقوتها ووجودها كدولة لها ثقلها".

