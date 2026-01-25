https://sarabic.ae/20260125/مكتب-نتنياهو-فتح-معبر-رفح-بشكل-محدود-لعبور-الأفراد-فقط-ضمن-آلية-رقابة-إسرائيلية-كاملة-1109630387.html

مكتب نتنياهو: فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة، مشيرًا إلى... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال المكتب في بيان له نشره عبر منصة "إكس": "في إطار خطة النقاط العشرين للرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على فتح معبر رفح فتحًا محدودًا لعبور الأشخاص فقط، وذلك ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة. وقد اشترط فتح المعبر بإعادة جميع الأسرى الأحياء، وبقيام حركة حماس ببذل جهد كامل بنسبة 100 بالمئة للعثور على جميع الأسرى القتلى وإعادتهم".وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي "الكابينت" بحث في اجتماعه مساء الأحد مسألة فتح معبر رفح، رغم معارضة عدد كبير من الوزراء على الخطوة إلا عقب استعادة جثة آخر جندي إسرائيلي كان أسيرًا لدى حركة "حماس" الفلسطينية.وكان رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، قد صرح يوم الخميس الماضي بأن معبر رفح سيفتح الأسبوع الجاري. ويُعد هذا المعبر المنفذ الوحيد للقطاع الذي لم يكن تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة قبل الحرب، حيث يلعب دورا حيويا في إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى وتنقل المدنيين، بالإضافة إلى دخول البضائع الأساسية عبر المنظمات الدولية.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أسماء أعضاء "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تقرر تعيين نيكولاي ملادينوف، وهو عضو في المجلس التنفيذي للمجلس، بمنصب الممثل السامي لغزة.وفي هذا الدور، سيكون حلقة الوصل الميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق بين المسارات المدنية والأمنية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أطلقت حركة "حماس" سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

