بعد لقائه مع نتنياهو... ويتكوف يكشف آخر تطورات "خطة ترامب" في غزة
بعد لقائه مع نتنياهو... ويتكوف يكشف آخر تطورات "خطة ترامب" في غزة
وكتب ويتكوف على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الأحد: "التقى أمس وفد أمريكي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وكبير المستشارين أريه لايتستون ومستشار البيت الأبيض جوش غروينباوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ركزت المباحثات على التقدم المستمر والتخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بشأن غزة المكونة من 20 نقطة".قال ‌المبعوث الأمريكي الخاص ​ستيف ويتكوف، الأحد، إن المحادثات التي أجراها مسؤولون ‌أمريكيون مع رئيس الوزراء ⁠الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من ‌خطة ​السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 بندا، كانت ​بناءة.وأضاف ‍ويتكوف في منشور على موقع "إكس": "تربط الولايات ‍المتحدة وإسرائيل ⁠علاقات قوية وطويلة ‍الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة".وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
© AP Photo / Alex Brandon
ذكر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن وفدا أمريكيا بقيادته التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، موضحا أن المناقشات ركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وكتب ويتكوف على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الأحد: "التقى أمس وفد أمريكي يضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وكبير المستشارين أريه لايتستون ومستشار البيت الأبيض جوش غروينباوم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ركزت المباحثات على التقدم المستمر والتخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بشأن غزة المكونة من 20 نقطة".
وأضاف أن المباحثات كانت "بناءة وإيجابية، حيث اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية التعاون المستمر في كافة المسائل الحيوية للمنقطة".
قال ‌المبعوث الأمريكي الخاص ​ستيف ويتكوف، الأحد، إن المحادثات التي أجراها مسؤولون ‌أمريكيون مع رئيس الوزراء ⁠الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من ‌خطة ​السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 بندا، كانت ​بناءة.
وأضاف ‍ويتكوف في منشور على موقع "إكس": "تربط الولايات ‍المتحدة وإسرائيل ⁠علاقات قوية وطويلة ‍الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة".
وتابع: "كانت المحادثات ‌بناءة ‍وإيجابية، إذ اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار ‌التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة".
وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا، على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
بينما شملت المرحلة الأولى، وقفا لإطلاق النار وتبادلا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
