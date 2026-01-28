الجيش الإسرائيلي: انتهاء الاستعدادات لفتح معبر رفح بين غزة ومصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
الجيش الإسرائيلي: انتهاء الاستعدادات لفتح معبر رفح بين غزة ومصر
الجيش الإسرائيلي: انتهاء الاستعدادات لفتح معبر رفح بين غزة ومصر

07:26 GMT 28.01.2026
© AP Photo / Adel Hanaالحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري
الحدود بين قطاع غزة ومصر - معبر رفح البري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، مع مراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة".
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الدخول والخروج من غزة عبر المعبر يتطلب موافقة السلطات المصرية، وأنه سيتم تزويد الجانب الإسرائيلي بأسماء الأشخاص المراد السماح لهم بالمرور للموافقة عليها.
كما أشارت إلى أن عنصرًا أمنيًا إسرائيليًا سيشرف على مراقبة المغادرين من غزة نحو مصر، دون إخضاعهم لعمليات تفتيش، فيما ستستخدم إسرائيل تقنية التعرف على الوجوه للتأكد من حصول جميع المغادرين على الموافقة الرسمية.
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
رفح بين رفات رهينة وضغوط واشنطن… هل يعود "شريان غزة" للحياة؟
26 يناير, 07:20 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، أنه "سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة"، مشيرًا إلى أن "المعبر سيفتح بشكل كامل بعد إعادة جثمان الأسير ران غويلي زئال، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة".
وقال المكتب في بيان له نشره عبر منصة "إكس": "في إطار خطة النقاط العشرين للرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على فتح معبر رفح، فتحًا محدودًا لعبور الأشخاص فقط، وذلك ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة. وقد اشتُرط فتح المعبر بإعادة جميع الأسرى الأحياء، وبقيام حركة حماس ببذل جهد كامل بنسبة 100 في المئة للعثور على جميع الأسرى القتلى وإعادتهم".
وأضاف البيان: "يقوم الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء بتنفيذ عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها في إطار الجهود الرامية إلى تحديد مكان وإعادة جثمان الأسير القتيل ران غويلي زئال. وبعد استكمال العملية، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستقوم إسرائيل بفتح معبر رفح".
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
"رفح 2".. إعلام: إسرائيل تعتزم فتح معبر جديد بين مصر وإسرائيل
23 يناير, 12:43 GMT
وكان رئيس لجنة الـ"تكنوقراط" الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، صرح يوم الخميس الماضي، بأن "معبر رفح سيفتح الأسبوع الجاري". ويُعد هذا المعبر المنفذ الوحيد للقطاع، الذي لم يكن تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة قبل الحرب، حيث يلعب دورا حيويا في إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى وتنقل المدنيين، بالإضافة إلى دخول البضائع الأساسية عبر المنظمات الدولية.
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أسماء أعضاء "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تقرر تعيين نيكولاي ملادينوف، وهو عضو في المجلس التنفيذي للمجلس، بمنصب الممثل السامي لغزة.
وفي هذا الدور، سيكون ملادينوف حلقة الوصل الميدانية بين "مجلس السلام" واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق بين المسارات المدنية والأمنية.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
31 ديسمبر 2025, 07:10 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
