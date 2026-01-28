https://sarabic.ae/20260128/الجيش-الإسرائيلي-انتهاء-الاستعدادات-لفتح-معبر-رفح-بين-غزة-ومصر-1109719302.html

الجيش الإسرائيلي: انتهاء الاستعدادات لفتح معبر رفح بين غزة ومصر

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت الاستعدادات لفتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، مع مراعاة الإجراءات الأمنية... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الدخول والخروج من غزة عبر المعبر يتطلب موافقة السلطات المصرية، وأنه سيتم تزويد الجانب الإسرائيلي بأسماء الأشخاص المراد السماح لهم بالمرور للموافقة عليها.كما أشارت إلى أن عنصرًا أمنيًا إسرائيليًا سيشرف على مراقبة المغادرين من غزة نحو مصر، دون إخضاعهم لعمليات تفتيش، فيما ستستخدم إسرائيل تقنية التعرف على الوجوه للتأكد من حصول جميع المغادرين على الموافقة الرسمية.أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، أنه "سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة"، مشيرًا إلى أن "المعبر سيفتح بشكل كامل بعد إعادة جثمان الأسير ران غويلي زئال، وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة".وقال المكتب في بيان له نشره عبر منصة "إكس": "في إطار خطة النقاط العشرين للرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، وافقت إسرائيل على فتح معبر رفح، فتحًا محدودًا لعبور الأشخاص فقط، وذلك ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة. وقد اشتُرط فتح المعبر بإعادة جميع الأسرى الأحياء، وبقيام حركة حماس ببذل جهد كامل بنسبة 100 في المئة للعثور على جميع الأسرى القتلى وإعادتهم".وأضاف البيان: "يقوم الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء بتنفيذ عملية مركزة لاستنفاد جميع المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها في إطار الجهود الرامية إلى تحديد مكان وإعادة جثمان الأسير القتيل ران غويلي زئال. وبعد استكمال العملية، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستقوم إسرائيل بفتح معبر رفح".وكان رئيس لجنة الـ"تكنوقراط" الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، صرح يوم الخميس الماضي، بأن "معبر رفح سيفتح الأسبوع الجاري". ويُعد هذا المعبر المنفذ الوحيد للقطاع، الذي لم يكن تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة قبل الحرب، حيث يلعب دورا حيويا في إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى وتنقل المدنيين، بالإضافة إلى دخول البضائع الأساسية عبر المنظمات الدولية.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أسماء أعضاء "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تقرر تعيين نيكولاي ملادينوف، وهو عضو في المجلس التنفيذي للمجلس، بمنصب الممثل السامي لغزة.وفي هذا الدور، سيكون ملادينوف حلقة الوصل الميدانية بين "مجلس السلام" واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق بين المسارات المدنية والأمنية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

