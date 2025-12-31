إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنّت غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال القطاع.
وفي الضفة الغربية، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مدينة الخليل، أسفرت عن اعتقال 12 مواطناً من منطقة حارة الشيخ، وسط انتشار عسكري مكثف.
وأفاد موقع "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة النظر في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة خلال اجتماعهم يوم الإثنين.
أطباء بلا حدود تشكو من إعاقة العنف الإسرائيلي لعملها في فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
إسرائيل تهدد بتعليق عمل منظمات إغاثة دولية في غزة اعتبارا من يناير
أمس, 22:18 GMT
ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.
وأشار المسؤولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.
وفي تصريح لمؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال ترامب: "ناقشنا الضفة الغربية بشكل مطوّل، ولا أستطيع القول إننا متفقون بالكامل، لكننا سنعمل للوصول إلى حل في هذا الملف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
لقاء نتنياهو وترامب.. هل يدفع إسرائيل لتغيير سياساتها في غزة والضفة؟
أمس, 20:44 GMT
وأوضحت المصادر أن الموضوع طُرح أيضًا خلال اجتماع تحضيري عقده نتنياهو صباح الإثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من مستشاري ترامب، قبل الاجتماع اللاحق بين الرئيس ونتنياهو بعد الظهر.
كما شدد ترامب وفريقه على قضايا عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، التدهور المالي للسلطة الفلسطينية، وتوسع المستوطنات الإسرائيلية، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للحد من الاعتداءات على المدنيين في الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 2.7 مليون فلسطيني.
ووصل نتنياهو الإثنين الماضي إلى مارالاغو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب نزع سلاحها بنفسها
05:02 GMT
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين، عن مصدر سياسي أن الإسرائيليين يخشون أن تجبر الولايات المتحدة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة، دون عودة آخر جثمان لدى حركة "حماس"، وهو ران غويلي.
وأوضحت الصحيفة ان تل أبيب تتخوف من أن واشنطن تريد الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة دون التزامات حقيقية بنزع سلاح "حماس" وتجريد القطاع من السلاح.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
باحث في الشأن الفلسطيني: غزة ليست في الحسابات والمرحلة الثانية خطيرة جدا بالنسبة لإسرائيل
أمس, 11:42 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
